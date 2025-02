Confirmat: Hisenda obliga a fer això a molts espanyols com més aviat millor

L'Agència Tributària ha establert una obligació per a milers d'autònoms a Espanya: presentar el model 347. Aquest model, denominat "Declaració Anual d'Operacions amb Terceres Persones", és essencial per informar Hisenda sobre certes transaccions econòmiques.

Què és el model 347 i per què és obligatori? Hisenda sentencia

El model 347 és una declaració informativa que han de presentar autònoms i empreses. Ho faran si, en el transcurs d'un any natural, han realitzat operacions amb un client o proveïdor que superin els 3.005,06 euros, IVA inclòs.

El seu objectiu és que Hisenda pugui creuar dades i verificar la coherència de les operacions declarades per diferents contribuents. No t'adormis i fes el que et requereix Hisenda.

Els treballadors que estan obligats a presentar-lo al febrer

Estan obligats a presentar el model 347 diversos tipus de treballadors. Per exemple, autònoms i empreses que hagin realitzat operacions amb tercers que, en el seu conjunt, superin els 3.005,06 euros durant l'any natural.

També entitats com comunitats de propietaris i entitats sense ànim de lucre que, encara que no realitzin activitats empresarials, hagin efectuat adquisicions de béns o serveis per sobre d'aquest import. No obstant això, hi ha excepcions, aquells que no estan obligats a presentar tal model.

No hagin superat el límit de 3.005,06 euros en operacions amb una mateixa persona o entitat.

Estiguin acollits al règim d'estimació objectiva en l'IRPF i al règim simplificat de l'IVA, excepte per les operacions per les quals emetin factura.

Realitzin operacions que ja s'informen en altres declaracions específiques, com les intracomunitàries o les subjectes a retenció.

Termini i forma de presentació del 347

El termini per presentar el model 347 corresponent a l'exercici fiscal de 2024 finalitza el 28 de febrer de 2025. La presentació s'ha de realitzar de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària, utilitzant un certificat digital o el sistema Cl@ve.

No complir amb aquesta obligació pot comportar sancions significatives. Segons la Llei General Tributària, la multa per no presentar en termini declaracions informatives com el model 347 és de 20 euros per cada dada o conjunt de dades omès. Existeix un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000 euros.

Recomanacions per als autònoms

És fonamental que els autònoms revisin els seus registres comptables per identificar operacions que superin els 3.005,06 euros amb cada client o proveïdor. A més, és aconsellable assegurar-se que les dades coincideixin amb les de les contraparts. I és que Hisenda utilitza aquesta informació per creuar i verificar la veracitat de les declaracions.

Amb tot, la presentació del model 347 és una obligació ineludible per a molts autònoms i empreses. Complir amb ella no només evita sancions, sinó que també contribueix a una major transparència i control en les operacions econòmiques del país.