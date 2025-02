Guiño de Hacienda a los que se hayan comprado esto: te ahorrarás un dineral

Hacienda ha introducido una novedad que beneficia a quienes han adquirido un coche eléctrico enchufable recientemente. Cumpliendo una serie de requisitos, los contribuyentes pueden aplicar una deducción del 15% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la compra de estos vehículos.

Hacienda da una gran alegría a muchos: importante deducción en el IRPF

La deducción permite restar el 15% del valor de adquisición del vehículo en la declaración del IRPF. La base máxima para esta deducción es de 20.000 euros, lo que significa que el ahorro puede alcanzar hasta 3.000 euros. Si se ha recibido alguna subvención o ayuda pública para la compra, como las del Plan MOVES III, estas deben descontarse del valor de adquisición antes de calcular la deducción.

Requisitos para aplicarla si te has comprado un coche "enchufable"

Para beneficiarse de esta deducción, se deben cumplir los siguientes requisitos. El vehículo debe haberse comprado entre el 30 de junio de 2023 y el 31 de diciembre de 2024. Deben ser vehículos eléctricos "enchufables" o de pila de combustible nuevos.

El coche no debe estar afecto a una actividad económica; es decir, debe ser para uso particular. El precio de venta sin IVA no debe superar los límites establecidos en el programa MOVES III. Para turismos es de 45.000 euros (53.000 euros para vehículos BEV de 8 o 9 plazas).

Muy atento si entre las fechas citadas se ha realizado un pago a cuenta al vendedor que represente al menos el 25% del valor de adquisición del vehículo. Y es que también se puede aplicar la deducción. En este caso, el resto del pago y la adquisición completa deben realizarse antes de que finalice el segundo período impositivo inmediato posterior al del pago a cuenta.

El objetivo de Hacienda es facilitar el acceso a este tipo de vehículos

Esta iniciativa de Hacienda es relevante por varias razones. En primer lugar, fomenta la adopción de vehículos más sostenibles, contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes y al cuidado del medio ambiente.

Además, al ofrecer incentivos fiscales, se facilita el acceso a este tipo de vehículos, que suelen tener un coste inicial más elevado que los tradicionales. Por último, la medida se alinea con las políticas europeas y nacionales de transición hacia una movilidad más limpia y eficiente.