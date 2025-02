Comunicat oficial d'Hisenda a aquests espanyols: molt de compte, t'hi jugues una pasta

Si ets menor d'edat i planeges viatjar fora d'Espanya, has de conèixer les obligacions fiscals relacionades amb el transport de diners en efectiu. L'Agència Tributària (Hisenda) ha establert normatives clares per controlar el moviment de grans sumes de diners, especialment en menors d'edat.

Hisenda avisa als menors que entren o surten amb diners del país: molt de compte

Hisenda ha intensificat el control sobre el transport de diners en efectiu, especialment en menors d'edat. Si un menor porta amb ell o introdueix a Espanya una quantitat igual o superior a 10.000 euros, està obligat a declarar-ho. Aquesta mesura busca prevenir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Per declarar els diners en efectiu, s'ha de presentar el Model E1. Aquest formulari és obligatori i ha de ser complimentat correctament per evitar sancions. Si el menor transporta una quantitat igual o superior a 10.000 euros, el seu representant legal (pare, mare o tutor) ha de:

Completar el Model E1: Aquest formulari ha de ser omplert amb les dades del menor i la quantitat de diners que es transporta.

Presentar la declaració: La declaració s'ha de presentar al punt d'entrada o sortida d'Espanya, ja sigui a l'aeroport, port o frontera terrestre.

Justificar l'origen i destí dels diners: És necessari proporcionar documentació que acrediti l'origen dels fons i el propòsit del viatge.

Això és el que et farà Hisenda si no ho declares

No declarar una quantitat igual o superior a 10.000 euros pot comportar sancions significatives. Les multes varien segons la gravetat de la infracció. Si la sanció no supera els 3.000 euros, la multa pot ser del 50% al 100% de la quantitat no declarada.

Si supera els 3.000 euros o representa més del 50% del valor no declarat, la multa seria del 100% al 150% de la quantitat no declarada. A més de les sancions econòmiques, la falta de declaració donaria lloc a la retenció temporal dels diners fins que s'aclareixi el seu origen i destí.

Recomanacions per als menors que viatgen amb diners en efectiu

Declara sempre les quantitats iguals o superiors a 10.000 euros, ja que és obligatori i evita sancions. Porta amb tu la documentació que acrediti l'origen i destí dels diners, això facilita el procés de declaració i justificació.

Informa't sobre les normatives vigents i abans de viatjar, és aconsellable consultar la pàgina oficial de l'Agència Tributària o contactar amb un assessor fiscal. Complir amb aquestes obligacions no només evita sancions, sinó que també contribueix a la transparència i legalitat en les transaccions financeres.