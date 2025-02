Gir inesperat d'Hisenda en la Declaració de la Renda: quina sorpresa

Hisenda ha introduït una nova deducció en la Declaració de la Renda de 2025 que beneficiarà a molts contribuents amb hipoteca. Aquesta mesura permetrà a les persones que van adquirir el seu habitatge habitual abans de l'1 de gener de 2013 deduir una quantitat considerable.

Aquesta notícia ha estat rebuda amb alegria i alleujament per molts, ja que representa un suport econòmic significatiu. La deducció per inversió en habitatge habitual és un benefici fiscal que permet als contribuents reduir la base imposable de la seva declaració.

Avís important d'Hisenda: la deducció que sedueix a molts hipotecats

Per poder beneficiar-se d'aquesta deducció, és necessari haver adquirit l'habitatge habitual abans de l'1 de gener de 2013. A més, la hipoteca ha d'estar destinada a l'adquisició, rehabilitació, ampliació o millora de l'habitatge habitual. Per aprofitar aquesta deducció, és necessari:

Complir amb els requisits: Haver adquirit l'habitatge habitual abans de l'1 de gener de 2013. I tenir una hipoteca destinada a l'adquisició, rehabilitació, ampliació o millora de l'habitatge habitual.

Incloure les dades en la declaració: En realitzar la Declaració de la Renda en 2025, és fonamental incloure les dades de la hipoteca i els pagaments realitzats durant l'any.

Conservar la documentació: És important guardar tots els justificants dels pagaments hipotecaris i qualsevol document relacionat amb l'habitatge. I és que Hisenda pot sol·licitar-los en cas d'inspecció.

Quina és la màxima quantitat a deduir? Hisenda respon

Segons Tricoteca, la deducció màxima és del 15% de la base màxima de 9.400 euros anuals. El que equival a 1.350 euros per a una persona. Si dues persones presenten la declaració per separat es duplicaria aquesta deducció, superant els 2.000 euros amb escreix, al voltant de 2.700.

Aquesta deducció representa un avantatge significatiu per als contribuents amb hipoteca. Redueix la quantitat d'impostos a pagar, el que es tradueix en un estalvi econòmic considerable. A més, en ser una mesura que afecta una àmplia base de contribuents, es percep com una mostra de suport d'Hisenda.

La introducció d'aquesta deducció per inversió en habitatge habitual en la Declaració de la Renda és una excel·lent notícia per als contribuents amb hipoteca. No només representa un estalvi econòmic, sinó que també reflecteix una política fiscal més favorable per als ciutadans. És essencial estar informat sobre aquesta i altres deduccions disponibles per aprofitar al màxim els beneficis fiscals que ofereix Hisenda.