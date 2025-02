Missatge de BBVA a tots els que fan servir els seus caixers: t'urgeix saber-ho avui mateix

BBVA ha emès un avís important per als seus clients que utilitzen els seus caixers automàtics. Estigues al corrent de les comissions aplicables a l'hora de retirar diners, especialment si fas servir targeta de crèdit o si ho fas en caixers d'altres bancs. Aquí, t'expliquem de manera senzilla i clara el que necessites saber.

Compte amb les comissions a l'hora de retirar diners del caixer: BBVA ho aclareix

Si utilitzes una targeta de crèdit per treure diners en un caixer, BBVA aplica una comissió del 4% sobre l'import retirat, amb un mínim de 4 euros. A més, si realitzes l'operació en un caixer d'un altre banc que no sigui BBVA, s'afegirà una comissió extra. Una que estableix l'entitat propietària del caixer.

Si fas servir una targeta de dèbit de BBVA, no s'apliquen comissions per retirar efectiu en els caixers automàtics de BBVA a Espanya. No obstant això, si ho fas en caixers d'altres entitats, BBVA cobrarà una comissió del 4% de l'import retirat, amb un mínim de 4 euros. A més, l'entitat propietària del caixer pot afegir la seva pròpia comissió.

Comissions per canvi de divises: molt atent

Si retires diners en un caixer fora d'Espanya, BBVA pot aplicar una comissió per conversió de divises. Generalment, aquesta és del 4,5% amb un mínim de 3,5 euros per a targetes de dèbit. I és del 5%, amb un mínim de 3 euros, per a targetes de crèdit.

És important tenir en compte que el tipus de canvi aplicat per BBVA al canviar divises pot incloure un sobrepreu. El que significa que el valor real dels diners pot ser inferior al tipus mitjà del mercat.

Així pots evitar o reduir les comissions

Per minimitzar els costos associats a l'ús de caixers automàtics, BBVA t'indica que utilitzis caixers BBVA sempre que sigui possible. En fer-ho, evitaràs les comissions addicionals que poden aplicar altres bancs. Seguint aquests consells, podràs gestionar de manera més eficient les teves retirades d'efectiu i reduir els costos associats.