Revés històric a Hisenda: això dona esperança a milers d'espanyols afectats

Fa només unes hores, l'Agència Tributària estava en el punt de mira d'una associació que coneix bé Hisenda. Tot ha esclatat després d'un comunicat de l'Associació d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat. Aquest organisme ha criticat el procediment de devolució de l'IRPF per als mutualistes jubilats, generant certa esperança per al futur proper dels afectats.

Els inspectors d'Hisenda, indignats a compte de les devolucions de l'IRPF

La IHE, o Inspecció d'Hisenda, és l'organisme encarregat de vetllar pel compliment de les obligacions fiscals a Espanya. Milers de jubilats que van cotitzar a antigues mutualitats laborals entre 1967 i 1978 han estat esperant la devolució d'impostos que consideren van pagar en excés.

No obstant això, la recent decisió d'Hisenda de suspendre temporalment aquestes devolucions i modificar el procediment ha generat indignació entre els afectats. Fins ara, els mutualistes podien sol·licitar la devolució dels impostos de tots els exercicis no prescrits en un sol tràmit.

Problemes amb les devolucions als mutualistes jubilats

No obstant això, a partir de 2025, Hisenda ha establert un nou procediment. Aquest obliga els afectats a reclamar les devolucions any per any, durant els terminis establerts per presentar la declaració de la renda.

Aquesta modificació ha estat qualificada com "incomprensible" per la IHE, que consideren que "incompleix els principis constitucionals i legals", generant desigualtats entre els pensionistes.

Solució a aquests canvis de criteri

Per abordar aquesta situació, és fonamental que els mutualistes jubilats s'informin adequadament sobre el nou procediment i els terminis establerts. Encara que el canvi de criteri ha generat incertesa, la solució passa per adaptar-se al nou procés de reclamació. Presentant les sol·licituds corresponents per a cada exercici fiscal afectat.

A més, és recomanable que els afectats s'assessorin amb professionals o associacions especialitzades en temes fiscals per garantir que els seus drets siguin respectats i que les sol·licituds es presentin correctament.

Amb tot, encara que els recents canvis en el procediment de devolució de l'IRPF per als mutualistes jubilats han generat preocupació, cal mantenir la calma. I és que és essencial que els afectats comprenguin el nou procés. Han d'actuar conforme a les noves directrius per assegurar la recuperació dels impostos pagats en excés.