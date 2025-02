Sorpresa a Hisenda: aquests espanyols aplaudeixen l'ajuda que tindran el 2025

El 2025, Hisenda ha implementat una mesura que beneficia els autònoms, permetent-los ajornar el pagament de certs impostos sense necessitat de presentar garanties. Aquesta iniciativa ha estat rebuda amb entusiasme per part dels 3,3 milions d'autònoms a Espanya. I és que aplaudeixen la mesura per oferir-los una major flexibilitat financera.

Atent a aquesta mesura d'Hisenda a favor de milions d'autònoms

L'Agència Tributària permet als autònoms ajornar deutes tributaris de fins a 50.000 euros sense necessitat d'aportar avals o garanties. Aquest ajornament és aplicable a diversos models fiscals que els autònoms han de presentar periòdicament. Els autònoms poden sol·licitar l'ajornament dels següents models:

Model 130: Pagament fraccionat de l'IRPF per a aquells en estimació directa.

Model 131: Pagament fraccionat de l'IRPF per a aquells que tributen en estimació objectiva (mòduls).

Model 303: Declaració trimestral de l'IVA.

El termini màxim per a aquests ajornaments és de 12 mesos per a persones jurídiques i de 24 mesos per a persones físiques. És important destacar que, encara que es concedeixi l'ajornament, el deute ha de ser satisfet dins d'aquests terminis establerts.

Per què és vital aquest ajornament d'impostos per als autònoms?

Aquesta mesura és essencial per als autònoms per diverses raons. En poder ajornar el pagament d'impostos, els autònoms disposen de més temps per reunir els fons necessaris. La qual cosa millora el seu flux de caixa i els permet gestionar millor les seves finances.

La facilitat en la planificació financera és un altre dels punts importants. Amb la possibilitat de fraccionar els pagaments, els autònoms poden planificar amb més precisió les seves despeses i inversions, evitant així tensions financeres.

A més, en moments de menor activitat o ingressos, l'ajornament d'impostos ofereix un respir. Permetent als autònoms centrar-se en la recuperació i creixement del seu negoci sense la pressió de pagaments immediats.

No tots els deutes es poden ajornar

És important esmentar que no tots els deutes amb Hisenda són ajornables. Per exemple, les retencions i ingressos a compte declarats en els models 111, 115 i 123 no poden ser ajornats, ja que aquests imports corresponen a retencions realitzades a tercers.

Així, la possibilitat d'ajornar deutes tributaris sense necessitat de garanties representa un avantatge significatiu per als autònoms. Oferint-los una eina valuosa per gestionar les seves obligacions fiscals de manera més flexible i adaptada a les seves necessitats financeres.