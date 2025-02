Hisenda dona per fi la gran notícia més esperada per milers d'espanyols: a partir d'avui

Si estàs buscant una casa assequible, les subhastes d'Hisenda poden ser una excel·lent oportunitat. L'Agència Tributària subhasta béns embargats, incloent-hi habitatges, a preus que solen ser més baixos que els del mercat. Participar és més senzill del que sembla i pot beneficiar notablement la teva butxaca.

Molts ciutadans tenen la solució per comprar casa: les subhastes d'Hisenda

Quan una persona o empresa no paga els seus deutes tributaris, Hisenda pot embargar els seus béns i vendre'ls en subhasta pública per recuperar els diners deguts. Aquestes subhastes es realitzen en línia a través del Portal de Subhastes del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Allà, s'ofereixen diversos immobles, des de pisos a la ciutat fins a finques rústiques. Per accedir a aquestes subhastes, has de seguir una sèrie de passos, que enumerem a continuació.

Registre: T'has de registrar al Portal de Subhastes del BOE. Per a això, necessites un certificat digital, DNI electrònic o estar donat d'alta en el sistema Cl@ve.

Cerca: Un cop registrat, pots cercar les subhastes actives filtrant per província, tipus de bé o rang de preus.

Dipòsit: Per participar, és necessari realitzar un dipòsit que sol ser el 5% del valor de taxació de l'immoble. Aquest import es retorna si no guanyes la subhasta.

Puja: Durant el període de la subhasta, pots realitzar les teves ofertes de forma electrònica. En finalitzar, si la teva puja és la més alta, se t'adjudicarà la propietat.

Avantatges per al ciutadà amb les subhastes d'Hisenda

Sobretot, es van a aprofitar de preus més baixos. Els habitatges en subhasta solen tenir preus inferiors als del mercat, la qual cosa representa una oportunitat per adquirir una casa barata. A més, el procés és públic i es realitza de manera electrònica, garantint igualtat d'oportunitats per a tots els participants.

Per si no fos prou, hi ha una gran varietat d'opcions. Tenim una àmplia gamma d'immobles disponibles, la qual cosa augmenta les possibilitats de trobar un habitatge que s'ajusti a les teves necessitats i pressupost.

Abans de participar, és important informar-se bé sobre l'estat de l'immoble i les possibles càrregues que pugui tenir. A més, assegura't de comptar amb el finançament necessari per completar la compra en cas de resultar guanyador. Amb la preparació adequada, les subhastes d'Hisenda poden ser una excel·lent alternativa per a aquells que busquen un habitatge assequible.