Gir de 180 graus a Hisenda: t'estalviaràs molts diners si fas això

Recentment, Hisenda ha anunciat una notícia que beneficiarà moltes famílies espanyoles. I és que les ajudes rebudes per les beques Erasmus ja no hauran de tributar en la declaració de la Renda.

Aquesta decisió es basa en una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Una que afecta tots els països membres, incloent Espanya.

Hisenda dona bones notícies: el que t'estalviaràs amb les beques Erasmus

El TJUE ha dictaminat que les ajudes de mobilitat, com les beques Erasmus, no han de ser considerades com a ingressos tributables al país de residència de l'estudiant o dels seus pares. En el cas concret de Croàcia, l'Hisenda local havia inclòs l'import de la beca Erasmus en el càlcul de l'impost sobre la renda dels pares. El que resultava en una major càrrega fiscal per a ells.

El tribunal europeu va considerar que aquesta pràctica era incompatible amb el dret de la Unió Europea. I és que constituïa una restricció injustificada del dret de lliure circulació i residència en el territori dels Estats membres.

Com afecta aquesta sentència europea a les ajudes Erasmus a Espanya?

Encara que la sentència es refereix a un cas a Croàcia, els seus efectes són aplicables a tots els països de la Unió Europea, incloent Espanya. Per tant, a partir d'ara, les ajudes rebudes per les beques Erasmus no hauran de ser incloses en la declaració de la Renda dels pares o tutors de l'estudiant.

El que significa això és que no s'incrementarà la base imposable. Aquest fet pot resultar en un estalvi significatiu en la factura fiscal anual a totes llums.

Una notícia beneficiosa per a moltes famílies

Aquesta mesura beneficia nombroses famílies espanyoles que han estat percebent ajudes perquè els seus fills puguin estudiar a l'estranger. En eliminar-se l'obligació de declarar aquestes ajudes, es redueix la càrrega tributària dels pares, el que pot traduir-se en un estalvi econòmic considerable.

A més, es fomenta la mobilitat estudiantil i es facilita l'accés a programes educatius internacionals, promovent la formació i el desenvolupament personal dels estudiants. Amb tot, la decisió d'Hisenda d'eximir les ajudes de les beques Erasmus de tributació en la Renda representa un avanç per a les famílies espanyoles. Alleujant la seva càrrega fiscal i promovent l'educació internacional.