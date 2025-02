Avís important d'Hisenda sobre la Declaració de la Renda 2025: a partir d'avui

L'Agència Tributària ha emès un avís important per a tots els contribuents sobre la Declaració de la Renda 2025. Des de fa uns dies, s'han implementat canvis significatius. Parlem d'uns que afecten tant els terminis de presentació com les eines disponibles per facilitar el procés.

Avís d'última hora sobre la Declaració de la Renda 2025

Aquest any, la campanya de la Renda començarà el 2 d'abril i finalitzarà el 30 de juny de 2025. És crucial tenir en compte aquestes dates per complir amb les obligacions fiscals i evitar possibles sancions.

Per ajudar els contribuents a preparar la seva declaració, Hisenda ofereix el simulador Renda Web Open. Aquesta aplicació intuïtiva permet realitzar simulacions de la declaració sense necessitat d'identificar-se electrònicament. És una eina útil per conèixer el resultat preliminar de la declaració i planificar amb antelació.

Com utilitzar Renda Web Open: així permet Hisenda simular l'esborrany

En primer lloc, visita la pàgina oficial de l'Agència Tributària. Navega fins a la secció de "Simuladors" i selecciona "Renda Web Open". Inicia una "Nova declaració" o carrega una prèviament guardada.

Completa les dades sol·licitades en els diferents apartats de la declaració. A més, revisa el resum de resultats per conèixer el possible resultat de la teva declaració.

És important recordar que les dades s'introdueixen des de les modalitats individuals. I la declaració conjunta es recalcula automàticament amb les dades introduïdes en les declaracions de cada declarant.

Importància d'incloure certes dades abans del 2 d'abril

Encara que la campanya oficial comença el 2 d'abril, és recomanable utilitzar el simulador Renda Web Open amb antelació. Això permet identificar i recopilar la documentació necessària, assegurant que totes les dades rellevants estiguin incloses i evitant errors comuns. A més, en familiaritzar-se amb l'aplicació abans de la data d'inici, es facilita una presentació més àgil i sense contratemps.

Estar al corrent de les dates importants de la Declaració de la Renda i aprofitar les eines que ofereix Hisenda, com el simulador Renda Web Open, pot simplificar significativament el procés. Preparar-se amb antelació i assegurar-se d'incloure totes les dades necessàries abans del 2 d'abril és essencial per a una declaració precisa i sense inconvenients.