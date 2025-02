Hisenda fa un gest clau que salva milers d'espanyols: molt aplaudit

El 2025, Hisenda ha introduït una mesura que beneficia els pares amb fills menors de 25 anys que viuen a casa. Aquesta iniciativa permet a les famílies obtenir una deducció fiscal significativa en la Declaració de la Renda, en incloure els seus fills en la mateixa. Aquest avantatge econòmic és molt apreciat pels contribuents.

Per què és un avantatge incloure els fills en la Renda? Hisenda respon

Incloure els fills en la Declaració de la Renda ofereix un avantatge econòmic considerable. En fer-ho, els pares poden aplicar el "mínim per descendents". Aquesta és una deducció que redueix la base imposable i, per tant, la quantitat d'impostos a pagar.

Aquesta mesura està dissenyada per alleujar la càrrega fiscal de les famílies i reconèixer les despeses associades a la cura i manteniment dels fills. El "mínim per descendents" és una deducció que varia segons el nombre de fills i la seva edat. Per a l'exercici fiscal de 2025, les quanties són les següents:

Primer fill: 2.400 euros anuals.

Segon fill: 2.700 euros anuals.

Tercer fill: 4.000 euros anuals.

Quart fill i següents: 4.500 euros anuals per cada un.

A més, si els fills són menors de tres anys, la deducció s'incrementa en 2.800 euros addicionals per cada un. Per exemple, si una família té un fill de dos anys, la deducció seria de 5.200 euros (2.400 euros + 2.800 euros).

Requisits per aplicar la deducció

Per beneficiar-se d'aquesta deducció, és necessari que el fill sigui menor de 25 anys a 31 de desembre de l'any fiscal. I ha de viure amb els pares o dependre econòmicament d'ells. A més, aquestes rendes anuals del fill, excloses les exemptes, no han de superar els 8.000 euros.

És important destacar que, fins i tot si el fill treballa, pot incloure's en la declaració sempre que compleixi amb aquests criteris. A més, si el fill té un grau de discapacitat igual o superior al 33%, no hi ha límit d'edat per aplicar-se la deducció.

Beneficis addicionals per a famílies amb fills el 2025

A més del "mínim per descendents", Hisenda ha implementat altres mesures per donar suport a les famílies, com la deducció per maternitat. Les mares treballadores poden beneficiar-se d'una deducció de fins a 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys.

Algunes comunitats autònomes, com la Regió de Múrcia, han introduït deduccions addicionals. Per exemple, 100 euros per la compra de lents per a nens menors de 12 anys i fins a 150 euros per despeses en activitats esportives.