Confirmat: Hisenda reconeix que en aquesta part d'Espanya pagaràs menys impostos

Sabies que si et mudes a certs pobles de la Comunitat de Madrid, podries estalviar en els teus impostos?. I és que Hisenda ofereix deduccions importants per incentivar a menors de 35 anys a establir la seva residència en municipis amb menys de 2.500 habitants. T'expliquem com funciona i quins requisits has de complir.

Deduccions fiscals per a joves: Hisenda et fa una ullada si vius aquí

La Comunitat de Madrid ha implementat mesures per combatre la despoblació en 73 dels seus municipis. Si ets menor de 35 anys i vius en un d'aquests pobles, podràs beneficiar-te d'una deducció de fins a 1.000 euros en la quota autonòmica de l'IRPF. Aquesta deducció s'aplica tant si compres un habitatge com si optes pel lloguer.

A més, si adquireixes o rehabilites un habitatge en aquests municipis i l'utilitzes com a residència habitual, podries deduir el 10% del preu de compra. O bé de les obres de reforma, amb un límit anual de 1.500 euros. Això suposa un incentiu addicional per a aquells que busquen establir-se de manera permanent en aquestes localitats.

Requisits a complir per beneficiar-te fiscalment

La Comunitat de Madrid també contempla bonificacions en l'Impost de Transmissions Patrimonials per a la compra d'habitatges de segona mà. I en l'Impost d'Actes Jurídics Documentats per a habitatges nous.

Aquestes bonificacions busquen facilitar l'accés a l'habitatge en zones rurals i fomentar la repoblació. Per accedir a aquestes deduccions i bonificacions, has de complir amb els següents requisits:

Edat: Ser menor de 35 anys en el moment d'establir la teva residència en el municipi elegit.

Residència: Mantenir la teva residència en el municipi durant almenys quatre anys: l'any del trasllat i els tres següents.

Habitatge habitual: L'habitatge ha de ser la teva residència habitual, ja sigui en propietat o en lloguer.

Municipi: El municipi ha de tenir una població inferior a 2.500 habitants i estar inclòs en la llista de localitats en risc de despoblació de la Comunitat de Madrid.

73 municipis inclosos

La Comunitat de Madrid compta amb 73 municipis de menys de 2.500 habitants que es consideren en risc de despoblació. Alguns d'ells són La Hiruela, Madarcos, Puebla de la Sierra, Robregordo o Somosierra.

Aquesta iniciativa busca revitalitzar aquestes localitats i oferir oportunitats als joves que busquen una millor qualitat de vida fora de les grans ciutats. Si ets menor de 35 anys i estàs pensant en mudar-te, considera aquests municipis de la Comunitat de Madrid. No només gaudiràs d'un entorn més tranquil i natural, sinó que també podràs beneficiar-te d'importants avantatges fiscals.