Bones notícies d'Hisenda a milers de treballadors: serà teu al complet

Hisenda ha anunciat una excel·lent notícia per a milers de nous funcionaris: una deducció de fins a 4.000 euros en l'IRPF per mobilitat geogràfica. Aquesta mesura busca compensar les despeses derivades del trasllat de residència per motius laborals.

La deducció per despeses de mobilitat permet als contribuents restar fins a 2.000 euros anuals addicionals en la seva declaració de l'IRPF. Poden fer-ho durant dos anys consecutius: l'any en què es produeix el canvi de residència i el següent. Per a persones amb discapacitat, aquesta quantitat pot ser més gran.

Gran notícia d'Hisenda a molts: compte amb aquesta deducció per despeses de mobilitat

Per accedir a aquesta deducció, és necessari complir amb els següents requisits i el primer és estar inscrit com a demandant d'ocupació. Abans d'acceptar el nou lloc, t'has d'haver registrat a l'Oficina d'Ocupació.

A més, cal acceptar una feina que impliqui canviar de municipi. La nova feina ha de requerir que traslladis la teva residència habitual a un altre municipi. I fer un canvi efectiu de residència, encara que no és obligatori, empadronar-te a la nova localitat pot facilitar la justificació davant Hisenda.

Passos senzills per obtenir la deducció: així es beneficien aquests funcionaris

El procés per beneficiar-se d'aquesta deducció és més simple que abans. Només necessites seguir aquests passos:

Inscriure't a l'Oficina d'Ocupació: Abans d'acceptar la feina, acudeix a l'Oficina d'Ocupació i registra't com a demandant. Aquest tràmit és ràpid i senzill.

Acceptar la nova feina: Un cop inscrit, pots acceptar el lloc que requereix el canvi de municipi.

Canviar la teva residència: Muda't al nou municipi on desenvoluparàs la teva feina. Guardar documents que acreditin el canvi, com contractes de lloguer o certificats d'empadronament, pot ser útil.

Aplicar la deducció en la declaració de la renda: En fer la teva declaració de l'IRPF, inclou la deducció per mobilitat geogràfica a la casella corresponent.

Un tràmit fàcil i ràpid: adeu complicacions

Anteriorment, el procés podia ser més complex a causa de la falta de claredat en els requisits i procediments. Ara, amb la informació proporcionada per Hisenda i la simplificació dels tràmits, és més senzill complir amb els requisits i aplicar la deducció correctament.

Aquesta iniciativa d'Hisenda busca facilitar la mobilitat laboral i compensar les despeses que implica canviar de residència per motius de feina, oferint un alleujament econòmic significatiu als nous funcionaris.