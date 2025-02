Alerta urgent de Banco Sabadell als seus clients: si et passa això, actua com més aviat millor

Perdre o que et robin el mòbil és una situació alarmant, especialment si utilitzes aplicacions bancàries com les de Banco Sabadell. Actuar ràpidament és essencial per prevenir possibles fraus i protegir les teves dades personals i financeres. Amb tot, a través de les seves xarxes socials, el banc català ens posa en safata els passos que hem de seguir en aquests casos.

Passos a seguir si perds o et roben el mòbil: fes cas a Banco Sabadell

Accedeix al teu compte de Banco Sabadell des d'un altre dispositiu o mitjançant la versió web. Dirigeix-te a la secció de "Targetes" i selecciona l'opció de "Bloqueig/Reestampació de targetes" per desactivar temporalment les teves targetes vinculades al mòbil perdut o robat. A més, considera desactivar temporalment l'accés a la banca en línia per evitar accessos no autoritzats.

Informa el teu proveïdor de serveis mòbils sobre la situació perquè puguin anul·lar la targeta SIM i emetre un duplicat. Això impedeix que tercers utilitzin el teu número per rebre codis de verificació o accedir als teus comptes.

Acudeix a la comissaria més propera i presenta una denúncia pel robatori o pèrdua del teu mòbil. Proporciona el número IMEI del dispositiu, que pots obtenir marcant *#06# en un altre telèfon. Aquesta acció és crucial per recolzar qualsevol reclamació futura i perquè les autoritats estiguin al corrent de l'incident.

Altres consells importants de Banco Sabadell: no t'oblidis

Modifica les contrasenyes dels teus comptes, especialment les bancàries, correus i xarxes socials, ja que redueix el risc d'accessos no autoritzats. Implementa la verificació en dos passos en tots els teus comptes per afegir una capa extra de seguretat. Banco Sabadell recomana encaridament aquesta pràctica per protegir les teves dades.

Informa amics i familiars sobre l'incident perquè estiguin alerta davant possibles intents de frau que involucrin la teva identitat. Revisa regularment els teus comptes bancaris i altres plataformes a la recerca d'activitats sospitoses. Si detectes moviments inusuals, contacta immediatament amb Banco Sabadell.

Per què és vital actuar amb rapidesa?

Els ciberdelinqüents poden aprofitar qualsevol demora per accedir a informació sensible i cometre fraus. Recentment, es va desarticular una banda a Sabadell que va estafar fins a 1.900.000 euros mitjançant tècniques com smishing i vishing, enganyant nombroses víctimes.

Aquest cas subratlla la importància d'actuar sense dilació per protegir les teves dades i evitar ser víctima d'estafes. Si t'han robat o has perdut el mòbil, segueix aquests passos immediatament per salvaguardar la teva informació i prevenir possibles fraus. La rapidesa i la precaució són les teves millors aliades en aquestes situacions.