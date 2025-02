Gir radical d'Hisenda: dona males notícies a molts després de confirmar-se el pitjor

Per primera vegada a Espanya, els treballadors que perceben el SMI hauran de tributar en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). La notícia s'ha confirmat fa només unes hores i ha provocat un gran enrenou en la plana major del Govern.

Tradicionalment, quan el SMI augmentava, el Ministeri d'Hisenda ajustava el límit exempt de l'IRPF perquè aquests treballadors no haguessin de pagar aquest impost. No obstant això, en aquesta ocasió, Hisenda ha decidit no realitzar aquesta adaptació i molts ciutadans estan enfurismats per això.

Hisenda ho confirma: els perceptors del SMI hauran de pagar l'IRPF

Amb la recent pujada del SMI a 1.184 euros mensuals en 14 pagues, el salari anual ascendeix a 16.576 euros. Amb tot, supera el llindar exempt de 15.876 euros establert anteriorment. Això significa que, per primera vegada, els qui cobren el SMI estaran obligats a tributar en l'IRPF.

S'estima que al voltant del 20% dels perceptors del SMI, principalment persones solteres sense fills, es veuran afectats i podrien pagar fins a 300 euros anuals en retencions. Aquesta mesura ha generat una notable polèmica dins del Govern. La portaveu del Govern, Pilar Alegría, defensa la decisió.

El Govern defensa la mesura d'Hisenda i Yolanda Díaz 'explota'

Ho fa argumentant la importància de la "pedagogia fiscal" i la contribució justa de tots els ciutadans al sosteniment de les despeses públiques. D'altra banda, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha criticat la mesura, assenyalant que la "justícia social ha de començar pels de dalt i no pels de baix".

Després del Consell de Ministres de dimarts, Díaz va expressar el seu descontentament, afirmant que "no hi va haver deliberació ni comunicació prèvia" sobre aquesta decisió dins del Govern. Per la seva banda, la portaveu del Govern, Pilar Alegría, ha restat importància a les tensions, assegurant que la coalició "manté la seva estabilitat". I que ambdues parts comparteixen objectius i projectes per als pròxims anys.

Aquesta situació ha generat preocupació entre els treballadors que perceben el SMI. I és que, encara que rebran un augment en el seu salari brut, una part d'aquest increment serà absorbida per les obligacions fiscals, reduint l'impacte positiu en els seus ingressos nets.