Bombazo de Banco Santander: és una oportunitat única i només tens unes hores

Banco Santander ha llançat una promoció que et permet obtenir un iPhone 16 per 0 euros al mes mitjançant un rènting de 36 mesos. Aquesta oferta està disponible per poques hores, per la qual cosa és important actuar amb rapidesa.

L'entitat ofereix un rènting de l'iPhone 16 de 128 GB per 24,99 euros al mes. Si compleixes certes condicions, el banc et bonificarà aquesta mateixa quantitat mensualment, resultant en un cost net de 0 euros al mes.

Banco Santander tira la casa per la finestra: emporta't un iPhone 16

Per a aquells amb una nòmina d'almenys 2.500 euros, és possible optar per l'iPhone 16 Pro de 128 GB. I tot, amb una renda mensual de 30,99 euros, també bonificada en la seva totalitat. Per beneficiar-te d'aquesta promoció, has de:

Domiciliar una nòmina o pensió: L'import ha de ser d'almenys 1.200 euros mensuals. Si és igual o superior a 2.500 euros, podràs optar a l'iPhone 16 Pro.

Domiciliar dos rebuts mensuals: Per exemple, els pagaments de serveis com llum, aigua o internet.

Activar Bizum amb Banco Santander: Has de tenir el servei Bizum actiu a l'app del banc.

Ús de targeta de crèdit o saldo mínim: Tens dues opcions: realitzar almenys un moviment mensual amb una targeta de crèdit del Santander. O bé mantenir un saldo diari mínim de 1.000 euros al teu compte.

És important mantenir aquestes condicions durant els 36 mesos que dura el contracte de rènting. En cas contrari, no podràs rebre la bonificació mensual.

Procés per obtenir l'iPhone 16

Si encara no ets client, obre un compte a Banco Santander, com el Compte Online, que no té comissions ni condicions. Un cop siguis client, registra't a la campanya a través de la banca online o en una oficina. Sol·licita el rènting de l'iPhone 16 de 128 GB per 36 mesos.

Domicilia la teva nòmina, dos rebuts, activa Bizum i tria entre usar la targeta de crèdit o mantenir el saldo mínim. Després de contractar el rènting, el banc et cobrarà la renda mensual corresponent i verificant que compleixes les condicions, t'abonarà la bonificació al teu compte. Resultant en un cost net de 0 euros al mes.

Què passa al finalitzar el contracte

Al terme, podràs quedar-te amb l'iPhone abonant 287,98 euros per l'iPhone 16 de 128 GB o 365,42 euros per l'iPhone 16 Pro de 128 GB. També pots retornar el dispositiu sense cost addicional o renovar el rènting, optant per un nou dispositiu i contracte.

Aquesta promoció és una oportunitat única per gaudir de l'iPhone 16 sense cost mensual, sempre que es compleixin les condicions establertes. Recorda que l'oferta és vàlida fins al 15 de febrer de 2025, així que, si estàs interessat, és recomanable actuar aviat.