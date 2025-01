Cop dur d'Hisenda a milers d'espanyols: t'ho trauran si no fas això ja

Hisenda ha intensificat les seves accions contra els contribuents amb deutes tributaris. Si has rebut una notificació d'embargament, és crucial entendre què implica i com actuar per evitar conseqüències més greus.

Una notificació d'embargament és un avís d'Hisenda que informa sobre un deute pendent i la intenció de retenir béns o diners per saldar-lo. Aquestes notificacions solen arribar per correu postal o electrònic i requereixen una resposta ràpida.

Hisenda i les notificacions d'embargament: què béns poden prendre't?

Hisenda té l'autoritat per embargar diversos béns per recuperar deutes tributaris. Entre ells s'inclouen:

Comptes bancaris: Poden retenir fons directament dels teus comptes.

Salari i pensions: Poden descomptar una part dels teus ingressos mensuals.

Propietats immobiliàries: Si ets propietari de béns immobles, poden ser objecte d'embargament.

Vehicles: Automòbils, motocicletes o altres vehicles de la teva propietat poden ser embargats.

Altres béns mobles: Electrodomèstics, joies o objectes de valor poden ser embargats si no són essencials per a la teva vida diària.

Els béns que no poden embargar-te

La llei protegeix certs béns per garantir que puguis mantenir una vida digna. No poden ser embargats mobiliari essencial, mobles i estris necessaris per a la llar, com llits, taules i cadires. Tampoc roba i calçat, la vestimenta personal i de la família.

Els instruments necessaris per a l'exercici de la teva professió, sempre que el seu valor no sigui desproporcionat respecte al deute, no poden embargar-se. Igualment, objectes destinats al culte de religions legalment registrades.

A més, la part del teu salari que no excedeixi el salari mínim interprofessional està protegida i béns que la llei declara inembargables, com certs béns culturals o patrimonials.

Això has de fer si reps una ordre d'embargament

Si reps una notificació d'embargament, llegeix detingudament la notificació. Comprèn el deute, els béns afectats i els terminis establerts. No ignoris la notificació, ja que pot agreujar la situació i augmentar les sancions.

Comunica't amb l'Agència Tributària per aclarir dubtes i explorar opcions de pagament. Sol·licita un ajornament o fraccionament, si la teva situació econòmica ho permet, pots demanar un ajornament o fraccionament del deute. Consulta amb un assessor fiscal, un professional pot orientar-te sobre les millors accions a seguir i ajudar-te a gestionar el deute.

Consells addicionals d'Hisenda: pren nota

Com més aviat responguis, menors seran les conseqüències. A més, guarda les còpies de totes les comunicacions i documents relacionats amb el deute. Un cop resolta la situació, és fonamental complir amb les teves obligacions fiscals per evitar futurs problemes.

Recorda que Hisenda té mecanismes per recuperar deutes, però també ofereix opcions per regularitzar la teva situació. Actuar amb responsabilitat i promptitud és clau per resoldre qualsevol inconvenient tributari.