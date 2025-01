Avís urgent d'Hisenda: si compleixes aquests dos requisits, no pagaràs més

L'Agència Tributària ha establert criteris clars per condonar deutes en dues situacions específiques. Quan l'import és inferior a 3 euros o quan supera els 10.000 euros, sempre que es compleixin certs requisits.

Segons la Resolució de 10 de novembre de 2022, publicada al BOE, Hisenda no reclamarà deutes menors a 3 euros amb data anterior a l'1 de juny de 2022. Això es deu al fet que el cost administratiu de gestionar aquestes petites quantitats supera el benefici del seu cobrament.

Hisenda perdona els deutes inferiors a 3 euros: no et preocupis

Per tant, si un contribuent té un deute inferior a 3 euros, aquest serà automàticament perdonat sense necessitat de realitzar cap tràmit addicional. No obstant això, si el deute supera els 3 euros, encara que sigui per un cèntim, haurà de ser abonat en el termini establert per evitar possibles interessos de demora o sancions addicionals.

Què passa amb els deutes superiors a 10.000 euros?

Per a deutes que superen els 10.000 euros, existeix la possibilitat d'acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat (LSO), regulada a la Llei 25/2015. Aquesta normativa està dissenyada per ajudar persones que, a causa d'una situació d'insolvència, no poden fer front a les seves obligacions financeres.

La LSO permet l'exoneració de deutes, incloses les contretes amb administracions públiques, fins a un límit de 10.000 euros per entitat. Aquest límit va ser establert en la reforma de 2022. Per beneficiar-se de la LSO, és necessari complir amb els següents requisits:

Ser resident legal a Espanya.

Tenir deutes amb almenys dos creditors diferents.

No disposar de capacitat econòmica suficient per saldar els deutes.

No haver estat condemnat per delictes socioeconòmics.

És important destacar que, encara que la LSO ofereix una via per a l'exoneració de deutes, el procés requereix seguir un procediment formal. I es necessita presentar la documentació adequada.

A més, la reducció parcial de deutes amb l'Agència Tributària o la Seguretat Social té un límit de 10.000 euros per entitat. En cas de no poder arribar a un acord extrajudicial, es requereix iniciar un procés judicial.

Motius del perdó d'aquests deutes

La raó per la qual Hisenda decideix perdonar deutes inferiors a 3 euros és el cost administratiu associat a la seva recaptació, superant el benefici obtingut. Pel que fa als deutes superiors a 10.000 euros, la LSO busca oferir una "segona oportunitat".

Amb aquesta mesura, els afectats poden veure paralitzats els efectes negatius del deute. El que els permet començar de nou i tenir accés a noves oportunitats, com la sol·licitud de préstecs o ajudes per part de les administracions.