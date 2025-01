L'últim de BBVA és crucial per a aquells que fan aquest gest: no juguis amb foc

BBVA ha emès un advertiment important per als seus clients que utilitzen Bizum: és crucial verificar acuradament les dades abans de realitzar un enviament de diners. Un simple error en seleccionar el destinatari pot generar problemes significatius. Per tant, és fonamental tenir molta cura en utilitzar aquesta eina.

Això passa si envies un Bizum a la persona equivocada: BBVA respon

Les transferències realitzades a través de Bizum són immediates i irrevocables. Això significa que, un cop enviats els diners, no és possible cancel·lar-los ni desfer l'operació.

Si t'equivoques de destinatari, la solució és contactar amb la persona que va rebre els diners per error i sol·licitar-li que te'ls torni. Pots demanar-li que faci un Bizum de tornada amb la mateixa quantitat.

Què fer si el destinatari no torna els diners? Molt de compte

Si la persona que va rebre el Bizum per error es nega a tornar-te els diners, la situació es complica. En aquest cas, pots posar-te en contacte amb BBVA per informar-los del problema i veure si poden ajudar-te a recuperar els fons.

No obstant això, atès que les transferències són immediates i no es poden revertir, és probable que el banc no pugui fer gaire al respecte. En última instància, podries haver de recórrer a accions legals per apropiació indeguda, la qual cosa implica un procés judicial que pot ser llarg i costós.

Fes això per evitar errors innecessaris

Per minimitzar el risc d'enviar diners a la persona equivocada, segueix aquests consells. Et seran molt útils per no cometre aquests errors tan habituals en ocasions.

Verifica les dades del destinatari: Abans de confirmar qualsevol enviament, assegura't que el número de telèfon o el contacte seleccionat siguin correctes.

Confirma la identitat: Si tens dubtes, contacta directament amb la persona a qui desitges enviar diners per confirmar les seves dades.

Evita les presses: Pren-te el teu temps per revisar tota la informació abans de realitzar la transferència.

Mantén actualitzada la teva agenda: Assegura't que els números de telèfon a la teva llista de contactes siguin correctes i actualitzats.

A més, és important estar alerta davant possibles estafes relacionades amb Bizum. Per exemple, el "bizum invers" és una tècnica en la qual un estafador t'envia una sol·licitud de diners en lloc d'una transferència.

Si acceptes, estaràs enviant diners a l'estafador. Per tant, sempre verifica les sol·licituds que reps i, si no estàs segur, rebutja-les o contacta directament amb la persona que suposadament les va enviar.

Així, encara que Bizum és una eina molt útil per a transferències ràpides, és essencial utilitzar-la amb precaució. Un petit descuit pot convertir-se en un problema seriós. Per això, segueix les recomanacions de BBVA i, davant qualsevol dubte, contacta amb el teu banc per obtenir assessorament.