Hisenda no ho adverteix més: tingues-ho molt en compte per a la Declaració de la Renda

L'Agència Tributària ha emès un avís important per a tots els contribuents de cara a la Declaració de la Renda. És essencial estar al corrent dels canvis per evitar sorpreses.

Estar al dia amb les indicacions d'Hisenda i conèixer les dates clau és fonamental per a una Declaració de la Renda exitosa. No deixis tot per a l'últim moment i assegura't de complir amb les teves obligacions fiscals de manera oportuna.

Avís d'Hisenda: molts hauran de presentar abans la Declaració de la Renda

La veritat és que la Campanya de la Renda 2024 presenta les següents dates importants. Des del 2 d'abril de 2025, podràs presentar la teva declaració a través de Renda Web o l'aplicació oficial.

Atenció telefònica: A partir del 6 de maig de 2025, estarà disponible l'opció de realitzar la declaració per telèfon, sempre amb cita prèvia.

Atenció presencial: Des del 2 de juny de 2025, podràs acudir a les oficines d'Hisenda per presentar la teva declaració de manera presencial.

Data límit per a declaracions amb resultat a ingressar i domiciliació bancària: El 25 de juny de 2025 és l'últim dia per presentar declaracions amb resultat a ingressar mitjançant domiciliació bancària.

Data límit general: El 30 de juny de 2025 és l'últim dia per presentar totes les declaracions.

És important destacar que, encara que la campanya finalitza oficialment el 30 de juny, si la teva declaració resulta a ingressar i desitges domiciliar el pagament, hauràs de presentar-la abans del 25 de juny. Aquesta excepció és crucial per a molts contribuents, ja que no complir amb aquest termini podria implicar haver de realitzar el pagament per altres mitjans.

Novetats d'Hisenda per a la Declaració de la Renda 2025

Hisenda ha introduït canvis significatius que has de tenir en compte. A partir d'aquest any, les persones que hagin rebut prestacions per desocupació hauran de presentar la declaració de la renda, independentment dels seus ingressos.

El límit d'ingressos per a aquells que tenen més d'un pagador s'incrementa de 1.500 a 2.500 euros. Això beneficia aquells que han tingut ingressos de diverses fonts.

A més, les entitats emissores de targetes de crèdit, dèbit i altres mètodes de pagament hauran de reportar totes les operacions que excedeixin els 25.000 euros anuals. Hauran de fer-ho amb declaracions específiques per a 2026 revelant els moviments de 2025.

Recomanacions per a una declaració sense contratemps

Per assegurar-te de complir amb les teves obligacions fiscals sense problemes, revisa les teves dades fiscals. Assegura't que tota la informació proporcionada per Hisenda sigui correcta i estigui completa. Informa't sobre les deduccions aplicables i aprofita totes les deduccions a les quals tinguis dret per reduir la teva càrrega fiscal.

A més, compleix amb els terminis establerts, presenta la teva declaració dins de les dates indicades per evitar possibles sancions. Si tens dubtes, l'Agència Tributària ofereix serveis d'ajuda gratuïts per als contribuents.