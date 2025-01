Eufòria a Banco Sabadell després de conèixer-se aquesta novetat: els seus clients no s'ho esperaven

Banco Sabadell ha generat una onada d'eufòria entre els seus clients i accionistes després d'anunciar previsions financeres sense precedents per al 2024. Segons estimacions d'analistes, el banc espera assolir un benefici rècord de 1.800 milions d'euros el 2024, superant àmpliament els resultats d'anys anteriors.

Aquesta xifra reflecteix la solidesa i creixement continu de l'entitat en el sector financer espanyol. A més d'aquest notable increment en beneficis, Banco Sabadell ha decidit recompensar els seus accionistes amb un dividend extraordinari de 500 milions d'euros.

Banco Sabadell explota de joia després de les previsions: rècord absolut

Aquesta mesura forma part d'una estratègia més àmplia per distribuir un total de 2.900 milions d'euros entre 2024 i 2025. Superant en 500 milions la previsió inicial. L'objectiu és retribuir els accionistes per la seva confiança i fidelitat, enfortint així la relació amb ells.

La reacció del banc davant aquestes projeccions ha estat d'evident satisfacció. El conseller delegat de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha expressat el seu optimisme en afirmar que l'entitat espera superar "àmpliament" els beneficis obtinguts el 2023. Mantenint un alt nivell de solvència i una rendibilitat sostenible.

Banco Sabadell manté l'optimisme per al 2025 en plena OPA

De cara al 2025, les expectatives continuen sent positives. El banc apunta a un benefici d'aproximadament 1.600 milions d'euros, mantenint una rendibilitat sobre fons propis per sobre del 13%. Encara que aquesta xifra és lleugerament inferior a la prevista per al 2024, reflecteix una estratègia enfocada en l'estabilitat i el creixement sostenible a llarg termini.

Aquestes notícies han generat una reacció molt positiva entre els clients i accionistes de Banco Sabadell. I és que no donen crèdit als impressionants resultats i les generoses retribucions anunciades. La combinació d'un benefici rècord i un dividend extraordinari reforça la posició del banc com una de les entitats financeres més sòlides del país.

Amb tot, Banco Sabadell es troba en un moment d'eufòria després d'anunciar previsions financeres històriques per al 2024 i 2025. Amb un benefici estimat de 1.800 milions d'euros per al 2024 i la distribució d'un dividend extraordinari de 500 milions, Sabadell demostra el seu compromís. Ho té amb el creixement sostenible i la satisfacció dels seus clients i accionistes.