Última hora de BBVA: treu les castanyes del foc a molts clients i ho has de fer ja

BBVA ha emès un comunicat urgent alertant els seus clients sobre recents intents de frau que busquen comprometre la seguretat dels seus comptes. L'entitat ha detectat una onada de missatges SMS fraudulents, coneguts com a "smishing". En aquests, els ciberdelinqüents es fan passar pel banc per obtenir informació confidencial.

Els estafadors envien missatges de text que aparenten ser de BBVA, notificant suposats incidents en el compte bancari, com accessos des de nous dispositius, bloquejos d'usuari o transferències no autoritzades.

BBVA envia un avís a navegants: canvia-ho com més aviat millor

Aquests missatges inclouen enllaços que dirigeixen a pàgines web fraudulentes que imiten l'aparença de BBVA, sol·licitant dades com el codi d'empresa, usuari, contrasenya i número de telèfon mòbil.

BBVA insta els seus clients a prendre mesures immediates per salvaguardar la seguretat dels seus comptes i evitar que els seus diners estiguin en joc. És fonamental canviar les credencials d'accés a la banca en línia com més aviat millor. Accedeix a la pàgina oficial de BBVA.

Ingressa directament escrivint www.bbva.es a la barra d'adreces del teu navegador. Evita accedir a través d'enllaços en correus electrònics o missatges de text.

Inicia sessió al teu compte: Introdueix el teu usuari i contrasenya actuals per accedir a la teva àrea personal.

Navega a la secció de seguretat: Dins del teu perfil, busca l'opció relacionada amb la seguretat o configuració del compte.

Canvia la teva contrasenya: Selecciona l'opció per modificar la teva clau d'accés. Crea una nova contrasenya robusta que combini lletres majúscules, minúscules, números i símbols. Evita utilitzar informació personal fàcilment deduïble.

Guarda els canvis i tanca sessió: Un cop actualitzada la teva contrasenya, assegura't de guardar els canvis i tanca sessió correctament.

Consells addicionals per mantenir la seguretat del teu compte

No comparteixis les teves credencials i canvia-les de forma periòdica. BBVA mai et sol·licitarà la teva informació bancària ni les teves claus per email, SMS o plataformes de missatgeria instantània com WhatsApp. Si reps alguna sol·licitud, posa't en contacte amb BBVA per verificar-ho.

Mantén els teus dispositius actualitzats i reforça la seguretat dels teus dispositius, ja sigui el teu ordinador personal o el teu telèfon mòbil. A més, mantén actualitzats el sistema operatiu, el navegador i les aplicacions.

Evita introduir les teves dades personals en una pàgina web a la qual has accedit a través d'un correu electrònic. En el cas que la coneguis, és preferible que hi accedeixis teclejant l'adreça al navegador. És crucial actuar amb rapidesa i seguir aquestes recomanacions per protegir les teves finances i dades personals.