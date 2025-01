Missatge important de BBVA als que busquen això el 2025: des d'avui mateix

Si estàs buscant feina el 2025, BBVA té un missatge clar per a tu: no esperis més. L'entitat financera destaca la importància d'actuar amb rapidesa i aprofitar les oportunitats que sorgeixen al mercat laboral.

BBVA ha compartit a les seves xarxes socials que, el 2025, la competència pels llocs de treball serà intensa. Per això, aconsella als candidats que no deixin passar les oportunitats i que es postulin tan aviat com trobin una vacant que s'ajusti al seu perfil.

Quins són els mesos més propicis per buscar feina? BBVA respon

Segons diferents estudis, els mesos de gener i febrer són ideals per a la recerca d'ocupació. Durant aquests mesos, les empreses solen tenir pressupostos renovats i estan més disposades a contractar nou personal. A més, moltes vacants s'obren a l'inici de l'any, cosa que augmenta les possibilitats de trobar feina.

Aquestes recomanacions provenen d'experts en recursos humans i estudis de mercat laboral que analitzen les tendències de contractació de les empreses. BBVA, com a entitat financera de renom, comparteix aquests consells per ajudar els candidats a tenir èxit en la seva recerca d'ocupació.

Recomanacions addicionals per trobar una feina

A més d'actuar ràpidament, BBVA ofereix les següents recomanacions per millorar les possibilitats de trobar feina. Actualitza el teu currículum i perfil a les xarxes socials: Assegura't que el teu currículum reflecteixi les teves habilitats i experiències més recents.

Mantén actualitzat el teu perfil a xarxes socials professionals com LinkedIn, ja que moltes empreses revisen aquests perfils al considerar candidats. Prepara una carta de presentació personalitzada. Cada sol·licitud d'ocupació ha d'anar acompanyada d'una carta de presentació que destaqui per què ets el candidat ideal.

Amplia la teva xarxa de contactes: Participa en esdeveniments professionals, seminaris i activitats de networking. Una xarxa de contactes sòlida pot obrir portes a noves oportunitats laborals.

Desenvolupa les teves habilitats: Considera la possibilitat de realitzar cursos o certificacions que complementin la teva formació i et facin més atractiu per als ocupadors.

Mantén una actitud positiva i perseverant: La recerca d'ocupació pot ser desafiant. És important mantenir una actitud positiva, ser perseverant i aprendre de cada experiència per millorar en futures entrevistes.

Recorda que la recerca d'ocupació és un procés que requereix temps i dedicació. Seguint aquests consells i actuant amb rapidesa, augmentaràs les teves possibilitats de trobar la feina que desitges el 2025.