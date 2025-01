BBVA fa un gest a aquests espanyols i els treu d'un compromís: a partir d'avui

BBVA ha llançat la setena edició de la seva Convocatòria Solidària BBVA Futur Sostenible. I tot amb l'objectiu de donar suport a les ONG que treballen en àrees clau. Parlem de la inclusió social, la dependència, la salut i el medi ambient.

Per a aquesta nova convocatòria solidària, l'entitat financera destinarà un milió d'euros. I ho farà a través de donacions per a 23 projectes seleccionats a tot Espanya.

Nova convocatòria de BBVA: donació especial per a afectats per la DANA

Les donacions es repartiran de la següent manera. 5 grans premis de 74.000 euros cadascun per a projectes en les categories d'Inclusió Social, Dependència, Gent Gran i Salut. També en les de creació d'Ocupació per a Col·lectius Vulnerables, Educació i Medi Ambient.

També hi haurà 15 premis de 35.000 euros per a projectes socials d'àmbit local, incloent-hi una categoria pròpia per a afectats per la DANA. A més, hi haurà premis de 35.000 euros per a projectes mediambientals d'àmbit nacional.

Com participar en aquesta iniciativa solidària de BBVA

En aquesta edició, BBVA ha establert una categoria especial per a projectes destinats a ajudar les persones afectades per la DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) i altres situacions d'emergència. Aquesta iniciativa reflecteix el compromís de l'entitat amb les comunitats que afronten situacions adverses.

Les ONG interessades a presentar els seus projectes poden fer-ho fins al 29 de febrer de 2024. El procés d'inscripció és senzill i es realitza a través d'un formulari disponible a la pàgina web oficial de BBVA Asset Management. És important consultar les bases legals per conèixer els requisits específics de cada categoria.

BBVA Asset Management, una vegada més, mostra el seu compromís

BBVA Asset Management és la gestora de fons de BBVA, compromesa amb la sostenibilitat i la responsabilitat social. A través d'iniciatives com la Convocatòria Solidària BBVA Futur Sostenible, l'entitat busca donar suport a projectes que contribueixin al benestar social i mediambiental.

En resum, la setena edició de la Convocatòria Solidària BBVA Futur Sostenible ofereix una oportunitat perquè les ONG rebin suport financer en àrees clau. Amb un milió d'euros en donacions i una categoria especial per als afectats per la DANA, BBVA referma el seu compromís amb la solidaritat i el benestar de les comunitats espanyoles.