Avís de BBVA als clients que fan això amb els seus diners: 'Abans de llençar-te...'

Les rebaixes són una oportunitat per adquirir productes a preus reduïts. No obstant això, BBVA adverteix que és essencial actuar amb prudència per evitar despeses innecessàries i mantenir un control adequat del pressupost.

Abans de sortir de compres, és fonamental fer una llista dels articles que realment necessites. Això ajuda a evitar compres impulsives i a mantenir el focus en l'essencial. Segons BBVA, tenir clar el que es necessita permet una planificació adequada i evita despeses superflues.

BBVA t'ajuda a no desmadrar-te en rebaixes: fes això sense falta

Determina quants diners estàs disposat a gastar durant les rebaixes i respecta-ho. BBVA recomana fixar un pressupost específic per a les compres i adherir-s'hi, evitant així sorpreses financeres al final del mes.

No et deixis portar únicament pels cartells de "descompte". És aconsellable comparar preus entre diferents botigues i verificar que els descomptes siguin reals i aplicables als productes que desitges. L'OCU adverteix que els preus rebaixats han de mostrar-se a l'etiqueta al costat de l'original o indicar amb claredat el percentatge de la rebaixa.

Evita les compres impulsives pel bé de la teva butxaca

BBVA destaca que les compres impulsives poden afectar negativament les teves finances. Per prevenir-les, considera afegir els productes al carretó i esperar uns dies abans de comprar-los. Aquest temps de reflexió pot ajudar-te a determinar si realment necessites l'article.

BBVA ofereix eines en la seva aplicació mòbil que permeten monitoritzar les despeses en temps real. Aquestes eines ajuden a identificar i controlar les "despeses formiga", petites compres no planificades que, encara que insignificants individualment, s'acumulen i poden representar una despesa considerable al final del mes.

Aprofita les rebaixes per a necessitats reals

Les rebaixes són ideals per adquirir productes que realment necessites o que has estat posposant pel seu preu. BBVA suggereix que aquest és un bon moment per fer-se amb allò que es desitja o necessita des de fa temps i que pel seu elevat preu s'ha anat ajornant.

Conservar els rebuts i etiquetes dels productes adquirits és essencial per a possibles devolucions o canvis. BBVA emfatitza la importància de guardar tots els tiquets de compra durant el mes que estan vigents.

Gaudeix de les rebaixes de manera responsable

A més del preu dels productes, tingues en compte altres despeses associades, com el transport o possibles càrrecs per devolucions. Una planificació adequada inclou considerar aquests costos addicionals per evitar sorpreses.

Abans de realitzar una compra, pregunta't si realment necessites l'article i si s'ajusta al teu pressupost. Aquesta reflexió pot ajudar-te a prendre decisions més informades i a mantenir un control efectiu de les teves finances. Seguint aquests consells de BBVA, podràs gaudir de les rebaixes de manera responsable, controlant el teu pressupost i evitant despeses innecessàries.