Comunicat oficial del Banc d'Espanya: ni se t'acudeixi fer-ho o et deixaran sense res

El Banc d'Espanya ha emès un comunicat oficial advertint sobre l'increment d'alertes falses que arriben als nostres dispositius. Aquestes alertes busquen enganyar-nos i poden deixar-nos sense res si caiem en el parany. És fonamental estar atents i només atendre avisos oficials.

Són missatges que aparenten ser del Banc d'Espanya o altres entitats bancàries. Utilitzen expressions cridaneres com "Alerta del Banc d'Espanya sobre..." o "El Banc d'Espanya adverteix: no facis...". Aquests missatges solen ser falsos i busquen captar la nostra atenció perquè fem clic en enllaços maliciosos.

Alerta urgent del Banc d'Espanya: quin tipus de missatges has d'eliminar?

Has d'eliminar qualsevol missatge que et demani informació personal o bancària o contingui enllaços sospitosos o desconeguts. Tampoc facis cas als que tinguin faltes d'ortografia o gramàtica i provoquin urgència o por perquè actuïs ràpidament.

Aquests missatges poden arribar per correu electrònic, SMS o xarxes socials. Si interactues amb aquests missatges, podries proporcionar les teves dades personals a delinqüents i permetre l'accés als teus comptes bancaris. O bé patir robatoris d'identitat o pèrdues financeres.

Els ciberdelinqüents utilitzen tècniques com el "smishing", que consisteix a enviar SMS fraudulents que semblen ser del teu banc. Aquests missatges poden informar sobre càrrecs no autoritzats o bloquejos de compte, instan-te a 'clicar' en un enllaç que porta a una pàgina falsa per robar les teves credencials.

Així podem evitar caure en el parany dels malfactors

Per protegir-te d'aquestes estafes, verifica sempre el remitent. Abans d'obrir un missatge, assegura't que prové d'una font fiable.

No facis clic en enllaços sospitosos: Si un missatge conté un enllaç, passa el cursor sobre ell per veure l'URL completa. Si no reconeixes l'adreça, no facis clic.

No comparteixis informació personal: Cap entitat oficial et demanarà dades sensibles a través de missatges.

Consulta les fonts oficials: Si tens dubtes, visita la pàgina web oficial del Banc d'Espanya o de la teva entitat bancària per verificar la informació.

Mantén els teus dispositius actualitzats: Les actualitzacions de programari solen incloure pegats de seguretat que et protegeixen contra amenaces conegudes.

Instal·la aplicacions de seguretat: Utilitza antivirus i altres eines de seguretat per detectar possibles amenaces.

Recorda, el Banc d'Espanya publica els seus advertiments i alertes autèntiques a la seva pàgina web oficial. Desconfia de qualsevol missatge que no provingui de canals oficials i segueix aquests consells per mantenir les teves dades i els teus diners segurs.