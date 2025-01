CaixaBank té marcat en vermell aquest dia de febrer: milers de clients l'aplaudeixen

Cada mes, els beneficiaris de la prestació per desocupació esperen amb ànsia la data en què rebran el seu abonament. Al febrer de 2025, s'espera que CaixaBank realitzi l'abonament de l'atur als seus clients el 10 de febrer de 2025.

Aquest dia és especialment esperat. I és que coincideix amb l'inici del període establert pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) per al pagament de les prestacions.

CaixaBank provoca el somriure en molts clients que esperen cobrar l'atur

El SEPE estableix que les prestacions per desocupació s'abonen entre el 10 i el 15 de cada mes. Si el dia 10 cau en cap de setmana o festiu, el pagament es realitza el primer dia hàbil següent.

Al febrer de 2025, el 10 és un dilluns, per la qual cosa CaixaBank té en ment fer el pagament en aquesta data. Facilitant als seus clients l'accés als fons des de l'inici de la setmana.

Factors que incideixen en la data d'ingrés de febrer

Encara que el SEPE estableix el període de pagament, cada entitat bancària té la llibertat d'avançar o retardar l'abonament segons les seves polítiques internes. CaixaBank, igual que altres entitats, pot optar per avançar el pagament per fidelitzar els seus clients i oferir-los més comoditat. No obstant això, en aquest cas, ha decidit mantenir la data establerta pel SEPE.

Què faran altres bancs?

La data d'abonament de l'atur pot variar segons l'entitat bancària. Alguns bancs, com Banco Santander i Openbank, solen avançar el pagament a dates properes a l'inici del mes.

Altres, com BBVA, ING i Bankinter, realitzen l'abonament al voltant del dia 10. Per exemple, al gener d'aquest any, Banco Santander i Openbank van realitzar el pagament el 3 de gener.

És aconsellable que els beneficiaris consultin amb la seva entitat bancària la data exacta d'abonament de la prestació per desocupació. Això els permetrà planificar les seves finances personals i assegurar-se que disposen dels fons necessaris per afrontar les seves despeses mensuals.

Amb tot, el 10 de febrer de 2025 és una data esperada pels clients de CaixaBank que reben la prestació per desocupació. Encara que el SEPE estableix el període de pagament, cada banc pot determinar la data exacta d'abonament. I, en aquest cas, CaixaBank ha optat per alinear-se amb l'inici del període establert pel SEPE.