Hisenda es cansa d'aquests espanyols i ho confirma: pagaran car el seu greu error

L'Agència Tributària ha intensificat la seva vigilància sobre els propietaris que lloguen els seus habitatges i no declaren aquests ingressos. Aquesta pràctica, a més de ser il·legal, pot comportar sancions econòmiques significatives. Per això, no hem de jugar amb foc i hem de complir les nostres obligacions com a propietaris

Hisenda adverteix que no declarar els ingressos per lloguer és una infracció greu i ho pagarem car. La llei exigeix que tots els propietaris informin de les rendes obtingudes pel lloguer d'immobles en la seva declaració de la renda.

Advertència clara d'Hisenda als que tenen pisos en lloguer

Ometre aquesta informació es considera una forma d'evasió fiscal. Les sancions per no declarar els ingressos de lloguer varien segons la gravetat de la infracció:

Infracció lleu: Si l'import no declarat és igual o inferior a 3.000 euros i no hi ha ocultació, la multa serà del 50% de la quantitat no declarada.

Infracció greu: Si la quantitat supera els 3.000 euros o existeix ocultació, la sanció oscil·larà entre el 50% i el 100% de l'import no declarat.

Infracció molt greu: En casos de frau, la multa pot assolir entre el 100% i el 150% de la quantitat no declarada.

A més d'aquestes multes, Hisenda pot exigir el pagament d'interessos de demora. I tot pel temps transcorregut des que s'havia de declarar l'ingrés fins a la seva regularització.

Motius del toc d'atenció d'Hisenda per a la Renda 2025

De cara a la declaració de la Renda de 2025, Hisenda ha intensificat el seu enfocament en els propietaris que no declaren els seus ingressos per lloguer. Aquesta mesura busca reduir el frau fiscal i garantir que tots els contribuents compleixin amb les seves obligacions tributàries.

L'Agència Tributària disposa d'eines avançades per detectar lloguers no declarats, com el creuament de dades amb altres administracions i l'anàlisi de consums de serveis en habitatges suposadament buits.

No declarar els ingressos per lloguer és un error que pot sortir molt car. Hisenda està decidida a sancionar els contribuents que incompleixen les seves obligacions fiscals. Per evitar multes i sancions, és fonamental declarar correctament tots els ingressos obtinguts pel lloguer d'immobles i complir amb les obligacions tributàries establertes.