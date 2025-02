Avís urgent de BBVA als que fan servir el caixer: tingues-ho en compte, et salvarà la vida

Utilitzar els caixers automàtics de BBVA és una activitat quotidiana per a molts clients. No obstant això, de vegades, la targeta pot quedar retinguda al caixer, generant preocupació. Avui, t'expliquem per què succeeix això, els passos a seguir per recuperar-la, què has d'evitar i altres consells per gestionar problemes al caixer.

Per què el caixer reté la teva targeta? BBVA et treu del compromís

Hi ha diverses raons per les quals un caixer automàtic de BBVA pot retenir la teva targeta, com un error en la introducció del PIN. Introduir el PIN incorrectament diverses vegades pot activar un mecanisme de seguretat que reté la targeta.

Si la targeta ha caducat o presenta danys físics, el caixer pot no reconèixer-la i retenir-la. També, el sistema pot detectar operacions inusuals i, per seguretat, retenir la targeta.

Passos a seguir per recuperar la teva targeta

Si la teva targeta ha estat retinguda en un caixer de BBVA, segueix aquests passos. Però sobretot, és fonamental evitar el nerviosisme per actuar de manera efectiva.

No t'allunyis del caixer: Roman a prop i pren nota de la ubicació exacta. Incloent l'adreça i el número d'identificació del caixer si està visible.

Contacta amb BBVA immediatament: Truca al servei d'atenció al client de BBVA per informar sobre el que ha passat. Ells podran bloquejar la targeta per prevenir usos no autoritzats i orientar-te sobre els següents passos.

Acudeix a una oficina de BBVA: Si és possible, dirigeix-te a la sucursal més propera. El personal podrà assistir-te en la recuperació de la targeta o en l'emissió d'una nova.

El que no has de fer mai, segons BBVA

Per garantir la teva seguretat i evitar fraus, és important que no acceptis ajuda de desconeguts, ja que persones alienes podrien intentar aprofitar-se de la situació. No truquis a números de telèfon no oficials, alguns estafadors col·loquen falsos avisos amb números de contacte als caixers.

No intentis recuperar la targeta pel teu compte, i és que manipular el caixer pot empitjorar la situació o fins i tot ser considerat una activitat sospitosa. Per minimitzar riscos i estar preparat davant possibles inconvenients revisa el caixer abans d'utilitzar-lo.

Si notes elements estranys o dispositius afegits, evita utilitzar aquest caixer i notifica a BBVA. Cobreix el teclat en introduir el teu codi i assegura't que ningú t'estigui observant. I sempre que sigui possible, tria caixers ubicats en zones ben il·luminades i concorregudes, preferiblement dins de sucursals bancàries.

A més, revisa regularment els moviments del teu compte per detectar qualsevol activitat sospitosa. Guardar els números d'atenció al client al teu telèfon et permetrà actuar ràpidament en cas d'emergència.