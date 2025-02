'Regalazo' de BBVA a tots els espanyols que facin això: no pots deixar-lo escapar

BBVA ha llançat una nova promoció per al seu Compte Online per a Menors, disponible des del passat 10 de febrer de 2025. Aquesta iniciativa busca fomentar l'hàbit de l'estalvi entre els més joves, ensenyant-los principis bàsics de gestió econòmica des de ben petits.

Durant els tres primers mesos després de l'obertura del compte, BBVA duplicarà el primer ingrés mensual que realitzin els representants legals del menor. Per beneficiar-se d'aquesta promoció, l'ingrés ha d'estar entre 5 i 10 euros mensuals. D'aquesta manera, els menors poden acumular fins a un màxim de 30 euros addicionals durant aquest període.

Ganga de BBVA amb el Compte Online per a Menors: et dupliquen els diners

Els pares o tutors legals han d'obrir un Compte Online per a Menors a nom del nen o adolescent. Si el representant legal no és client de BBVA, primer haurà d'obrir un Compte Online Sense Comissions per després activar el compte del menor.

Durant el procés d'alta del compte del menor, és necessari incloure el codi promocional AHORRO30. Has d'efectuar un ingrés mensual, durant tres mesos, amb un import entre 5 i 10 euros.

BBVA duplicarà l'import de cadascun d'aquests ingressos, fins a un màxim de 10 euros per mes. És a dir, si s'ingressen 10 euros, el banc afegirà altres 10 euros aquest mes.

Condicions addicionals de BBVA

Els representants legals disposen d'un període de sis mesos des de l'obertura del compte per realitzar els tres ingressos mensuals que donen dret a la bonificació. Si en algun mes no es compleix amb l'ingrés mínim, els beneficis ja obtinguts es mantenen. I és possible seguir acumulant-los fins a assolir el límit de 30 euros nets durant els sis mesos següents.

El millor és que la promoció no exigeix compromís de permanència ni inclou penalitzacions. Si en algun mes no es compleixen les condicions, els beneficis ja obtinguts es mantenen.

Objectiu de la promoció

BBVA busca, amb aquesta iniciativa, donar suport a les famílies en l'educació financera dels seus fills. En incentivar l'estalvi des de ben petits, el banc pretén ensenyar als més joves el valor de l'estalvi i la gestió responsable dels diners. Així, els prepara per a un futur financer més sòlid.

El Compte Online per a Menors de BBVA ofereix una excel·lent oportunitat perquè els nens i adolescents aprenguin a gestionar els seus estalvis de manera efectiva. I tot, amb el suport i la seguretat d'una entitat bancària de confiança.