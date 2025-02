BBVA dona una alegria a milers de clients que ho demanaven a crits: a partir d'avui

BBVA ha llançat una nova hipoteca dirigida a joves menors de 36 anys. I ho fa oferint fins al 95% de finançament per a la compra del seu primer habitatge. Aquesta iniciativa respon a la creixent demanda dels joves que busquen facilitar el seu accés al mercat immobiliari.

Milers de joves somriuen: requisits per signar la Hipoteca Jove de BBVA

La Hipoteca Jove és un préstec hipotecari dissenyat per a menors de 36 anys que desitgen adquirir el seu primer habitatge habitual. BBVA ofereix fins al 95% de finançament sobre el valor de taxació o el preu de compravenda de l'habitatge, cosa que redueix significativament la necessitat d'un estalvi previ considerable.

Per accedir a la Hipoteca Jove de BBVA, és necessari ser menor de 36 anys en el moment de la sol·licitud, resident a Espanya i tenir ingressos i patrimoni en euros. A més, la propietat ha de ser destinada a residència habitual i permanent.

Alhora, cal presentar una capacitat de pagament adequada i una situació financera estable i no es pot ser titular d'un altre habitatge. També, has de comptar amb un compte corrent a BBVA on es gestionaran els moviments relacionats amb la hipoteca.

Des de quan pots contractar-la? Això interessa a molts joves

La Hipoteca Jove de BBVA està disponible des de fa uns dies. Per això, això permet als joves interessats iniciar el procés de sol·licitud i contractació de manera immediata. Aquesta hipoteca resulta atractiva per als joves per diverses raons:

Alt finançament: La possibilitat de finançar fins al 95% del valor de l'habitatge redueix la barrera d'entrada al mercat immobiliari.

Sense comissions addicionals: No s'apliquen comissions d'obertura ni despeses de notaria, gestoria i registre, cosa que disminueix els costos inicials.

Termini de devolució flexible: El préstec pot retornar-se en un termini de fins a 30 anys, adaptant-se a les necessitats financeres dels joves.

Opció de tipus d'interès: Els sol·licitants poden triar entre una hipoteca de tipus fix o variable. Ho faran segons les seves preferències i expectatives sobre les taxes d'interès.

Reaccions i satisfacció dels futurs hipotecats

La introducció de la Hipoteca Jove ha estat rebuda amb entusiasme per part dels joves que busquen independitzar-se i adquirir el seu primer habitatge. L'alt finançament i l'eliminació de comissions addicionals han estat especialment valorades. Ja que faciliten l'accés a la propietat sense requerir un estalvi previ significatiu.

Amb tot, la Hipoteca Jove de BBVA representa una gran notícia per als menors de 36 anys que busquen adquirir el seu primer habitatge. Amb condicions favorables i requisits accessibles, BBVA es posiciona com una opció atractiva per als joves que desitgen fer el pas cap a la propietat immobiliària.