Sorpresa enorme de CaixaBank a aquests clients: no te'l treuràs del cap

CaixaBank ha llançat una sorpresa enorme per als seus clients majors de 65 anys: el Compte CaixaBank Seniors. Aquest compte especial està dissenyat per oferir avantatges i beneficis que s'adapten a les necessitats dels clients veterans. Avui t'expliquem per què el Compte CaixaBank Seniors és perfecte per a tu, com pots obrir-lo i quins avantatges té respecte a altres comptes.

Compte CaixaBank Seniors: el compte perfecte per als nostres majors

El Compte CaixaBank Seniors és un compte corrent destinat a persones majors de 65 anys. El seu objectiu és vetllar per les persones grans, oferint serveis i beneficis que faciliten el seu dia a dia financer. CaixaBank es compromet a acompanyar els seus clients en cada etapa de la vida, i aquest compte és una mostra d'aquest compromís.

El Compte CaixaBank Seniors ofereix una sèrie d'avantatges i beneficis que el fan especial. Disposaràs d'assessors amb dedicació exclusiva per atendre les teves necessitats financeres. També podràs realitzar les teves operacions a l'oficina sense limitacions d'horari.

A més, tindràs accés a un número de telèfon exclusiu per resoldre els teus dubtes, 900 365 065, i rebràs la teva pensió el dia 24 de cada mes, abans de la data habitual. I no només això, trobaràs caixers d'ús fàcil i adaptats per a llibretes, amb acompanyament personal en el seu ús si ho necessites.

Com obrir un Compte CaixaBank Seniors i quins avantatges té respecte a altres

Obrir el Compte CaixaBank Seniors és senzill. Si ja ets client de CaixaBank i tens més de 65 anys, pots contactar amb el teu gestor per informar-te sobre com canviar a aquest compte.

Si encara no ets client, pots acostar-te a l'oficina de CaixaBank més propera o visitar el seu web per obtenir més informació i realitzar el procés d'alta. El Compte CaixaBank Seniors es diferencia d'altres comptes per estar especialment dissenyat per a persones majors de 65 anys.

Ofereix beneficis exclusius que no trobaràs en comptes estàndard, com l'avançament de la pensió, atenció personalitzada i serveis adaptats a les teves necessitats. A més, CaixaBank es compromet a no abandonar poblacions en què la majoria de la població supera els 65 anys, assegurant així la inclusió financera d'aquest col·lectiu.