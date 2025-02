Aviso urgente de BBVA a los que usan el cajero: tenlo en cuenta, te salvará la vida

Utilizar los cajeros automáticos de BBVA es una actividad cotidiana para muchos clientes. Sin embargo, en ocasiones, la tarjeta puede quedar retenida en el cajero, generando preocupación. Hoy, te explicamos por qué sucede esto, los pasos a seguir para recuperarla, qué debes evitar y otros consejos para manejar problemas en el cajero.

¿Por qué el cajero retiene tu tarjeta? BBVA te saca del apuro

Existen varias razones por las cuales un cajero automático de BBVA puede retener tu tarjeta, como un error en la introducción del PIN. Ingresar el PIN incorrectamente varias veces puede activar un mecanismo de seguridad que retiene la tarjeta.

Si la tarjeta ha caducado o presenta daños físicos, el cajero puede no reconocerla y retenerla. También, el sistema puede detectar operaciones inusuales y, por seguridad, retener la tarjeta.

Pasos a seguir para recuperar tu tarjeta

Si tu tarjeta ha sido retenida en un cajero de BBVA, sigue estos pasos. Pero sobre todo, es fundamental evitar el nerviosismo para actuar de manera efectiva.

No te alejes del cajero: Permanece cerca y toma nota de la ubicación exacta. Incluyendo la dirección y el número de identificación del cajero si está visible.

Contacta con BBVA de inmediato: Llama al servicio de atención al cliente de BBVA para informar sobre lo sucedido. Ellos podrán bloquear la tarjeta para prevenir usos no autorizados y orientarte sobre los siguientes pasos.

Acude a una oficina de BBVA: Si es posible, dirígete a la sucursal más cercana. El personal podrá asistirte en la recuperación de la tarjeta o en la emisión de una nueva.

Lo que no debes hacer nunca, según BBVA

Para garantizar tu seguridad y evitar fraudes, es importante que no aceptes ayuda de desconocidos, ya que personas ajenas podrían intentar aprovecharse de la situación. No llames a números de teléfono no oficiales, algunos estafadores colocan falsos avisos con números de contacto en los cajeros.

No intentes recuperar la tarjeta por tu cuenta, y es que manipular el cajero puede empeorar la situación o incluso ser considerado una actividad sospechosa. Para minimizar riesgos y estar preparado ante posibles inconvenientes revisa el cajero antes de usarlo.

Si notas elementos extraños o dispositivos añadidos, evita utilizar ese cajero y notifica a BBVA. Cubre el teclado al ingresar tu código y asegúrate de que nadie te esté observando. Y siempre que sea posible, elige cajeros ubicados en zonas bien iluminadas y concurridas, preferiblemente dentro de sucursales bancarias.

Además, revisa regularmente los movimientos de tu cuenta para detectar cualquier actividad sospechosa. Guardar los números de atención al cliente en tu teléfono te permitirá actuar rápidamente en caso de emergencia.