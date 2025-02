Cop dur d'Hisenda a milers d'espanyols: no s'ho esperaven i hauran de pagar una pasta

La pròxima Declaració de la Renda portarà una sorpresa desagradable per a molts contribuents a Espanya. Si els teus ingressos anuals estan entre 22.000 i 35.200 euros, és probable que hagis de retornar entre 400 i 900 euros a Hisenda. Aquest "mazazo" fiscal es deu a canvis en les retencions de l'IRPF que afecten directament la teva nòmina.

Mazazo d'Hisenda a milers de contribuents: obligats a pagar

Al desembre de 2022, el Govern va modificar el Reglament de l'IRPF. Aquesta modificació va reduir les retencions aplicades en les nòmines de qui guanyen fins a 35.200 euros anuals.

Com a resultat, durant 2023, molts treballadors van veure un augment en el seu salari net mensual. No obstant això, aquesta reducció en les retencions significa que s'ha pagat menys a Hisenda durant l'any, i ara, en la Declaració de la Renda, és necessari ajustar comptes.

Com t'afecta?

Si el teu salari anual està entre 22.000 i 35.200 euros, és probable que hagis de retornar diners a Hisenda en la pròxima declaració. La quantitat exacta dependrà de la teva situació personal i familiar:

Ingressos propers a 22.000 euros: Si a més tens càrregues familiars, com fills o un cònjuge sense ingressos, és possible que hagis de retornar una quantitat més gran, propera als 900 euros.

Ingressos propers a 35.200 euros: Si no tens càrregues familiars, la quantitat a retornar podria ser menor, al voltant de 400 euros.

Aquest ajust es deu al fet que, havent tingut menors retencions durant l'any, és necessari compensar la diferència per complir amb les obligacions fiscals. Has de recordar que aquest és un tràmit obligatori

L'Agència Tributària requereix que tots els contribuents els ingressos dels quals superin els 22.000 euros anuals presentin la Declaració de la Renda. Fins i tot si les teves retencions van ser baixes durant l'any, estàs obligat a regularitzar la teva situació fiscal i pagar la diferència corresponent.

Què pots fer per evitar sorpreses en el futur?

Per evitar aquest tipus de situacions en pròximes declaracions, és recomanable revisar les teves retencions. Pots sol·licitar a la teva empresa que ajusti el percentatge de retenció en la teva nòmina perquè s'acosti més al que realment hauràs de pagar en impostos. D'aquesta manera, evitaràs haver de retornar grans sumes en la declaració anual.

Planificar les teves finances, conèixer com funcionen les retencions i com afecten la teva declaració et permetrà gestionar millor els teus ingressos i evitar sorpreses desagradables. Aquest ajust és conseqüència de les reduccions en les retencions de l'IRPF aplicades durant 2023. Per evitar futurs "mazazos" fiscals, és aconsellable revisar i ajustar les retencions en la teva nòmina i planificar adequadament les teves finances.