Felicitat màxima: la notícia d'Iker Casillas que deixarà en xoc Sara Carbonero
Iker Casillas travessa una etapa decisiva amb el seu projecte, que sens dubte sorprendrà Sara Carbonero
Iker Casillas travessa un moment professional especialment dolç que no ha passat desapercebut. La seva darrera decisió empresarial ha tingut conseqüències inesperadament positives, tant per a ell com per al sector esportiu. I encara que ja no comparteixen vida, aquesta notícia no deixarà indiferent la seva exdona, Sara Carbonero.
L'exporter del Real Madrid ha viscut una nova alegria que reflecteix la seva reinvenció després de retirar-se del futbol professional. Aquesta vegada, no es tracta de cap assumpte sentimental ni familiar, sinó d'un èxit en l'àmbit empresarial. El seu nom torna a ressonar amb força, però no als estadis, sinó en l'àmbit de la innovació tecnològica aplicada a l'esport.
La notícia que ha impactat ha estat l'expansió internacional de Fly-Fut, l'empresa de tecnologia esportiva en la qual Iker Casillas ha invertit. La firma, especialitzada en gravacions aèries mitjançant drons i intel·ligència artificial, ha començat a operar a Portugal. En concret, aquesta temporada serà present a les samarretes del GDS Cascais, un històric del futbol lusità que busca renéixer.
La visió tecnològica d'Iker Casillas comença a donar resultats
L'empresa ha assenyalat que formar part del projecte del club portuguès suposa “un orgull” i “una aposta de futur”. Es tracta del primer pas en un ambiciós pla d'internacionalització que Casillas ha recolzat des de l'inici. L'exporter ha recalcat que aquesta tecnologia permet apropar al gran públic el millor de l'anàlisi professional, cosa que a ell sempre el va apassionar.
Fly-Fut va ser fundada el 2017 i ha revolucionat la manera com els equips preparen els seus partits. Els seus drons autònoms capturen imatges zenitals d'entrenaments i partits, que després són processades amb programari intel·ligent. El resultat són vídeos editats automàticament, amb resums narrats i destacats visuals a l'instant.
La companyia ja treballa amb clubs espanyols com el Valladolid i el Leganés, i ha iniciat converses amb equips italians. Segons fonts de l'empresa, l'entrada d'Iker Casillas ha multiplicat la credibilitat internacional del projecte. La firma està valorada en més de 12 milions d'euros i preveu cobrir 150 lligues i 30.000 jugadors aquesta temporada.
La nova etapa d'Iker Casillas que no passa desapercebuda per a Sara Carbonero
Encara que Iker Casillas i Sara Carbonero van prendre camins diferents el 2021, després de dos fills en comú i una història d'amor molt mediàtica, les seves vides continuen connectades d'alguna manera. Aquesta nova aventura empresarial, en la qual Iker ha apostat fort, reflecteix el seu desig de continuar vinculat al futbol des d'un altre angle. I sens dubte, aquest tipus de notícies no passa desapercebut per a qui va compartir amb ell moments tan significatius, com la seva passió per l'esport.
La felicitat que ara viu Casillas no neix del camp de joc, sinó d'una visió clara de futur. Ho ha aconseguit allunyant-se dels focus, apostant per idees noves i donant suport al talent emergent. Una jugada mestra que, segur, ha deixat més d'un i potser també la Sara en xoc.
