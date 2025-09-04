Achraf Hakimi, enxampat al Marroc: hi ha imatges i no podrà negar el que ha passat
Imatges inèdites mostren al futbolista Achraf Hakimi al Marroc i el que va fer no ha passat desapercebut
En les últimes hores, Achraf Hakimi ha estat protagonista d'una escena que ha causat sensació al Marroc. L'internacional marroquí ha estat captat en un vídeo que ja circula per les xarxes socials, on se'l veu en un context poc habitual per a una estrella del seu nivell. Aquestes imatges, lluny de passar desapercebudes, han generat un gran rebombori i ara ningú podrà negar el que ha succeït.
La gravació mostra Hakimi baixant del seu vehicle per interactuar amb diversos infants als carrers del Marroc. Més enllà de la seva habitual faceta als terrenys de joc, el futbolista ha demostrat una actitud propera i humil, jugant amb els més petits. Aquest gest espontani ha estat aplaudit per molts, ja que reflecteix el costat més humà del jugador, allunyat dels focus i la fama.
El vídeo va ser difós pel club de fans oficial del París Saint-Germain, que va explicar que el moment va tenir lloc cap al camp d'entrenament. En ell, Hakimi comparteix una petita 'patxanga' de futbol amb els infants, regalant-los somriures i una complicitat poc habitual en figures d'elit. Aquestes imatges s'han viralitzat ràpidament, reforçant la seva imatge com un ídol accessible per a la seva gent.
En plena concentració, Achraf Hakimi pausa la seva rutina per connectar amb la seva gent
Achraf Hakimi es troba en plena preparació amb la selecció marroquina al Complex Mohammed VI, a Maamoura. L'equip es prepara per a dos partits decisius que definiran la seva classificació per al Mundial de 2026. Enmig d'aquesta intensa preparació, Hakimi ha deixat clar que, tot i la pressió, mai oblida les seves arrels ni l'afecte de la seva gent.
Aquesta concentració arriba en un moment clau de la carrera de Hakimi, que ha brillat intensament amb el París Saint-Germain durant la temporada passada. Les seves actuacions, marcades per gols decisius en etapes crucials de la Champions League, han posicionat el defensor com un seriós candidat a la Pilota d'Or. El seu paper a la selecció i els seus gestos amb l'afició marroquina contribueixen a consolidar la seva figura com a líder i exemple.
El costat proper d'una estrella en ascens
El lateral dret ha defensat amb convicció la seva candidatura a la Pilota d'Or, destacant que les seves estadístiques són excepcionals per a un defensa. Aquest reconeixement el converteix en un símbol d'esperança per al Marroc de cara als desafiaments futurs. Tot i el seu èxit, manté una actitud senzilla i propera amb qui l'envolta.
Així, la imatge d'Achraf Hakimi jugant amb infants als carrers del Marroc no és un simple gest, sinó una expressió genuïna d'humilitat. Les imatges parlen per si soles i mostren que, tot i el seu èxit internacional, el futbolista manté un vincle profund amb les seves arrels i els seus seguidors més joves. Aquest moment, ara immortalitzat, quedarà per sempre com una mostra de la seva grandesa fora del camp.
