Aquest és l'àtic de luxe on viu Gerard Piqué: al barri més exclusiu de Barcelona
Amb 500 metres quadrats, piscina privada i vistes úniques, s'ha convertit en la seva residència principal a la ciutat
Gerard Piqué ha passat de ser central del Barça a empresari polifacètic. Campió del món i d'Europa amb la selecció, va ser un dels futbolistes més mediàtics de la seva generació. Després de la seva retirada, no ha deixat de generar titulars.
Avui dirigeix la Kings League, un fenomen digital que el manté en primera línia. Alhora, impulsa projectes empresarials i conserva la seva presència en la vida social de Barcelona. El seu nom segueix associat a l'èxit i a la polèmica.
Aquest protagonisme també es reflecteix en el seu estil de vida. Posseeix tres habitatges a Barcelona, tot i que un destaca per sobre dels altres: el seu àtic a la zona alta, convertit en la seva residència principal.
Sarrià-Sant Gervasi: exclusivitat amb calma
A la zona alta de Barcelona, on el trànsit abaixa la veu i les façanes miren a Collserola, hi ha una bombolla de discreció. Carrers arbrats, comerços selectes i un pols residencial lluny del turisme massiu. És aquí on s'entén la seva elecció.
Parlem de Sarrià-Sant Gervasi, el districte més car de la ciutat. Aquí conviuen escoles privades, clíniques de prestigi, restaurants d'alt nivell i un accés immediat a zones verdes. És la postal de la Barcelona més exclusiva, símbol de discreció i luxe.
Les dades ho confirmen. El preu mitjà de l'habitatge al districte supera els 6.500 €/m², davant dels 4.700 €/m² de la mitjana barcelonina, segons Idealista. Viure aquí és instal·lar-se al barri més elitista de la capital catalana.
El districte conserva a més una identitat marcada per la seva història. Sarrià va ser municipi independent fins al 1921 i encara manté racons amb aire de poble. És una barreja de tradició i alt nivell econòmic que reforça el seu atractiu.
Qui viu aquí busca alguna cosa més que luxe. Busca seguretat, privacitat i un entorn amb prestigi social. És l'escenari on el metre quadrat es paga car perquè ofereix el que pocs barris poden donar.
L'àtic més comentat de la ciutat
En aquest context es troba l'àtic de Gerard Piqué. Un habitatge d'uns 500 m², valorat en 4,5 milions d'euros. Està distribuït en tres nivells que combinen estances familiars, espais d'oci i zones privades.
L'interior és ampli i modern. Inclou una sala de billar, diverses suites i, segons va avançar Metrópoli Abierta, un petit camp de futbol on pot entrenar en privat. Un detall que resumeix la personalitat del propietari.
Les zones comunes estan pensades per a la vida social. Salons espaiosos, menjador obert i cuina equipada permeten rebre sense renunciar a la privacitat.
La terrassa és la joia de l'habitatge. Disposa de piscina privada, zona chill-out i vistes panoràmiques sobre la ciutat. És un oasi elevat que converteix l'àtic en la residència més destacada de les tres que l'exjugador posseeix a Barcelona.
L'habitatge reflecteix el nivell de la zona. Altres àtics del districte inclouen gimnasos, saunes o diverses terrasses privades, i el de Piqué no es queda enrere. Representa el cim literal i figurat de la vida de luxe a Barcelona.
Una llar que marca una etapa
Més que un immoble, aquest àtic és una declaració d'intencions. Tria viure a dalt de tot, amb metres de sobres i comoditats que equilibren la seva agenda pública amb la calma privada.
El contrast és clar: Piqué segueix al centre del debat mediàtic, però ho fa des de la discreció d'un barri exclusiu. Allà hi ha trobat un refugi que combina luxe, silenci i vistes de tota Barcelona.
És la imatge de la seva nova etapa. Una vida marcada per l'exposició constant, però també per la recerca d'espais propis. I res no ho simbolitza millor que aquest àtic al cim de la ciutat.
