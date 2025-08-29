L'aliment curiós que Piqué no pot deixar de menjar des que ho va deixar amb Shakira
Després de posar fi a la seva relació amb Shakira, Piqué ha mantingut un hàbit alimentari que crida l'atenció
Des que Gerard Piqué va anunciar la seva retirada del futbol professional, la seva vida ha experimentat nombrosos canvis tant en l'àmbit personal com en el físic. La recent separació de Shakira i la seva nova relació han format part d'aquesta transformació que ha captat l'atenció pública. Tanmateix, entre tots aquests canvis, destaca un detall curiós relacionat amb la seva alimentació que no ha passat desapercebut.
Tot i haver deixat enrere els entrenaments d'alta intensitat, Piqué ha mantingut un compromís ferm amb una dieta equilibrada i saludable. Ha sorprès que, des que va finalitzar la seva relació amb la cantant colombiana, hi ha un aliment en particular que continua sent un habitual a la seva taula. Aquest aspecte revela com, més enllà del canvi d'escenari, la seva rutina alimentària segueix sent un pilar important en el seu dia a dia.
D'entre els seus sis àpats diaris, el que més ha destacat és que, per obtenir energia, ha continuat incloent fruites i verdures a tots ells. Segons s'ha sabut, les verdures les amaneix sempre amb oli d'oliva, i aquest hàbit s'ha convertit gairebé en un costum innegociable. A més, Gerard Piqué ha seguit una dieta equilibrada i estricta que respecta proporcions molt concretes, amb un 15 % de proteïnes, 60 % d'hidrats de carboni i 30 % de greixos.
La dieta equilibrada que ajuda Piqué a seguir actiu
Lluny de ser una elecció aleatòria, es tracta d'una combinació molt eficaç per a qui busca energia sense recórrer a aliments pesats. Encara que el seu ritme de vida ja no és el d'un futbolista actiu, ha demostrat que el seu compromís amb la salut segueix intacte. Les fruites fresques i les verdures amanides no només formen part dels seus àpats, sinó que sovint són el primer plat del seu dia.
A més d'aquestes opcions lleugeres, l'exfutbolista ha inclòs làctics, ous, pa integral i amanida Cèsar de pollastre als seus àpats habituals. La pasta també apareix sovint al seu menú, com a font principal d'hidrats de carboni. Aquesta estructura d'alimentació li ha permès mantenir-se actiu i amb energia tot i el canvi de ritme que suposa deixar l'elit esportiva.
Piqué manté el seu hàbit saludable després de la ruptura amb Shakira
És evident que no es tracta simplement d'una dieta de moda, sinó d'una manera de viure. Gerard Piqué ha adaptat la seva alimentació a la seva nova rutina, sense renunciar als pilars que li van donar rendiment durant anys. I entre tots aquests aliments, les fruites i verdures juntament amb l'oli d'oliva continuen sent els més constants des que va posar fi a la seva relació amb la cantant.
La seva constància en aquest aspecte sembla ser una metàfora d'aquesta nova etapa, més equilibrada, més estable i enfocada en el benestar personal. Mentre la seva exparella ha optat per expressar-se públicament amb la música, ell ha triat la discreció, l'esport moderat i el bon menjar. I encara que pugui semblar un detall menor, aquest senzill aliment és avui un dels seus gestos més repetits.
