El restaurant secret de Madrid on pots trobar-te Asencio amb Mbappé
Descobreix el racó reservat de Madrid on Asencio i Mbappé comparteixen moments de tranquil·litat i bona gastronomia
El restaurant de Madrid on pots trobar-te amb Raúl Asencio amb Kylian Mbappé ha despertat una gran curiositat entre aficionats i amants de la gastronomia. Aquest lloc, que es manté lluny del bullici mediàtic, ha estat testimoni de trobades sorprenents entre estrelles del futbol. L'exclusivitat i l'ambient íntim fan que sigui una destinació cobejada, encara que poc coneguda fora del cercle dels mateixos jugadors.
Situat al carrer Ángel de Carbajo, al barri de Tetuán, el Mesón Txistu ha consolidat la seva fama com un dels restaurants preferits del Reial Madrid. No és casualitat que jugadors de la talla d'Asencio i Mbappé hagin estat vistos gaudint de la seva oferta culinària. Aquest establiment, fundat el 1972, combina tradició i qualitat, cosa que atrau figures de l'esport que cerquen un espai tranquil després dels seus compromisos.
La carta que reuneix Asencio i Mbappé amb personalitats destacades
La cuina basca, reconeguda pel seu sabor intens i productes frescos, és la protagonista a Txistu. Entre els plats destacats hi ha el pernil ibèric, les anxoves del Cantàbric, el lluç farcit de txangurro i els carabiners a l'all amb ou esclafat. A més, el restaurant ofereix un ambient càlid i discret que permet als seus visitants relaxar-se i desconnectar, quelcom fonamental per a esportistes que duen una vida sota pressió constant.
Mesón Txistu no només és popular entre els jugadors actuals, sinó que també ha estat escenari de visites il·lustres de llegendes del club blanc. Figures com Figo, Roberto Carlos i Fernando Hierro hi han celebrat moments especials, cosa que aporta al restaurant un aire d'història i prestigi. En aquest emblemàtic local també s'hi han deixat veure l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i el rei Felip, fet que reforça la seva condició de punt de trobada distingit.
L'elecció d'Asencio i Mbappé: un espai exclusiu i discret
La discreció és una de les característiques més valorades a Mesón Txistu. Tot i ser conegut entre els cercles més exclusius, es manté lluny del soroll mediàtic. Això permet a les figures esportives, com altres personalitats, gaudir dels seus àpats sense interrupcions, un luxe difícil de trobar a la capital espanyola.
El fet que Asencio i Mbappé comparteixin taula en aquest racó exclusiu confirma la confiança que tenen en el Mesón Txistu. Aquest restaurant representa un punt de trobada on es barregen la passió pel futbol i la cultura gastronòmica. Sens dubte, s'ha guanyat un lloc especial en la rutina dels millors jugadors del Reial Madrid.
