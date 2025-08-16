El restaurante secreto de Madrid donde puedes encontrarte a Asencio con Mbappé

El restaurante secreto de Madrid donde puedes encontrarte a Raúl Asensio con Kylian Mbappé ha despertado una gran curiosidad entre aficionados y amantes de la gastronomía. Este lugar, que se mantiene alejado del bullicio mediático, ha sido testigo de encuentros sorprendentes entre estrellas del fútbol. La exclusividad y el ambiente íntimo hacen que sea un destino codiciado, aunque poco conocido fuera del círculo de los propios jugadores.

Ubicado en la calle Ángel de Carbajo, en el barrio de Tetuán, el Mesón Txistu ha consolidado su fama como uno de los restaurantes favoritos del Real Madrid. No es casualidad que jugadores de la talla de Asensio y Mbappé hayan sido vistos disfrutando de su oferta culinaria. Este establecimiento, fundado en 1972, combina tradición y calidad, lo que atrae a figuras del deporte que buscan un espacio tranquilo tras sus compromisos.

La carta que reúne a Asencio y Mbappé con personalidades destacadas

La cocina vasca, reconocida por su sabor intenso y productos frescos, es la protagonista en Txistu. Entre sus platos destacados se encuentran el jamón ibérico, las anchoas del Cantábrico, la merluza rellena de txangurro y los carabineros al ajillo con huevo roto. Además, el restaurante ofrece un ambiente cálido y discreto que permite a sus visitantes relajarse y desconectar, algo fundamental para atletas que llevan una vida bajo constante presión.

Mesón Txistu no solo es popular entre los jugadores actuales, sino que también ha sido escenario de visitas ilustres de leyendas del club blanco. Figuras como Figo, Roberto Carlos y Fernando Hierro han celebrado allí momentos especiales, lo que aporta al restaurante un aire de historia y prestigio. En este emblemático local también se han dejado ver el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el rey Felipe, lo que refuerza su condición de punto de encuentro distinguido.

La elección de Asensio y Mbappé: un espacio exclusivo y discreto

La discreción es una de las características más valoradas en Mesón Txistu. A pesar de ser conocido entre los círculos más exclusivos, se mantiene alejado del ruido mediático. Esto permite a las figuras deportivas, como a otras personalidades, disfrutar de sus comidas sin interrupciones, un lujo difícil de encontrar en la capital española.

El hecho de que Asensio y Mbappé compartan mesa en este rincón exclusivo confirma la confianza que tienen en el Mesón Txistu. Este restaurante representa un punto de encuentro donde se mezclan la pasión por el fútbol y la cultura gastronómica. Sin duda, se ha ganado un lugar especial en la rutina de los mejores jugadores del Real Madrid.