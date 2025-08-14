David Beckham i la seva dona, Victoria Beckham, se'n van: no aguanten més la situació
La família Beckham afronta un moment delicat que porta David i Victoria Beckham a prendre un necessari descans
David Beckham i la seva dona, Victoria Beckham, han decidit marxar en un moment complicat per a la família. El matrimoni ha sentit la necessitat d'un respir i d'allunyar-se d'un ambient que, en els darrers mesos, s'ha tornat difícil de suportar. La seva decisió ha despertat curiositat i ha reactivat les especulacions sobre el que passa en el seu entorn més proper.
En aquesta ocasió, el motiu apunta directament al seu fill gran, Brooklyn Beckham. La parella ha triat la Mediterrània com a refugi, navegant per la costa francesa en un iot exclusiu, acompanyats per tres dels seus fills: Romeo, Cruz i la petita Harper Seven. Tanmateix, rere els somriures i les imatges d'estiu, destaca l'absència de Brooklyn, la relació del qual amb la família s'ha deteriorat fins al punt de no unir-se a aquestes vacances.
Les fonts properes han confirmat que David i Victoria no aguanten més la situació amb Brooklyn. Durant els darrers mesos, els desacords i la manca de comunicació han anat en augment, fins a crear una distància emocional difícil de superar. Aquesta tensió familiar ha portat la parella a buscar un espai on puguin trobar una certa calma i protegir la resta dels fills d'aquest conflicte.
David i Victoria Beckham gaudeixen de les seves vacances a la Mediterrània entre silencis incòmodes
Tot i l'absència del gran dels Beckham, les vacances continuen amb Romeo, Cruz i Harper Seven, que gaudeixen de la tranquil·litat i privacitat de la costa. La família ha compartit moments de complicitat i diversió, des de partits improvisats de futbol a la coberta del iot fins a sopars sota les estrelles en cales apartades. No obstant això, l'ambient està lluny de ser completament relaxat.
La tensió es va fer encara més evident durant el recent aniversari número 14 de Harper. Fonts properes a la família van assenyalar que Brooklyn no va estar en contacte amb la seva germana, una situació que ha estat interpretada com un símptoma del creixent distanciament familiar. “Ella no ha fet res i només té 14 anys”, va declarar al Daily Mail, reflectint la preocupació que genera aquest delicat moment dins del cercle més íntim.
Els Beckham aposten per la unió enmig de la crisi familiar
David i Victoria, per la seva banda, intenten mantenir l'estabilitat i enfortir la unió amb els fills presents. Han aprofitat aquest retir per reforçar els llaços familiars i oferir a Romeo, Cruz i Harper un ambient d'afecte i suport. Malgrat els seus esforços, l'absència de Brooklyn és una ombra constant que recorda la complexitat de la situació.
El futur de la relació familiar depèn de si Brooklyn decideix apropar-se o si la distància emocional continuarà separant-los. Mentrestant, David i Victoria mantenen la prudència i discreció, buscant conservar l'estabilitat enmig d'aquesta etapa difícil. Brooklyn, centrat en la seva relació amb Nicola Peltz, roman allunyat, deixant en l'aire el futur de la família.
