La luxosa urbanització de Madrid on Bellingham s'ha gastat 32 milions d'euros
La zona selecta on Bellingham ha decidit establir-se i apostar per un projecte a llarg termini a Madrid
El jove futbolista del Real Madrid, Jude Bellingham, ha tornat a acaparar titulars per les seves decisions fora del terreny de joc. Recentment, ha invertit 32 milions d'euros en propietats ubicades en una de les urbanitzacions més exclusives de Madrid. Aquesta xifra reflecteix la seva aposta per un estil de vida d'alt nivell en un enclavament privilegiat.
Amb només 21 anys, Bellingham ha decidit establir-se de manera definitiva a la capital espanyola amb un projecte ambiciós i molt personal. Ha adquirit dues mansions a la zona alta de La Moraleja, al costat del Real Club de Golf, una de les àrees més cares. Segons informa Vanitatis, una d'aquestes propietats serà per a ell i l'altra per a la seva mare, Denise, que ha estat el seu principal suport des de la seva arribada a Espanya.
Cadascuna de les residències supera els 1.000 metres quadrats construïts i compta amb àmplies parcel·les properes als 3.000 metres quadrats. Les cases disposen de set habitacions i el mateix nombre de banys, a més de garatges amb capacitat per a quatre vehicles. Aquests detalls no només evidencien el luxe que envolta les propietats, sinó també la comoditat i privacitat que ofereix aquest enclavament.
Així és el projecte immobiliari escollit per Bellingham
El projecte on s'ubiquen aquestes dues mansions, conegut com 'The Trilogy', ha estat dissenyat pels prestigiosos arquitectes Threeseven i Fran Silvestre. Aquest conjunt immobiliari, format per tres viles, ofereix un entorn natural i tranquil. Curiosament, la mare de Bellingham, Denise, és qui supervisa personalment el projecte, assegurant-se que tot estigui a l'altura de les expectatives familiars.
No és només el disseny el que destaca en aquestes vivendes, sinó també les seves impressionants instal·lacions interiors i exteriors. Entre les seves comoditats s'hi inclouen piscines cobertes i a l'aire lliure, saunes, gimnasos privats, cellers i fins i tot sales de cinema. Tot això distribuït en tres plantes amb ascensor, xemeneies i grans finestrals que ofereixen vistes panoràmiques, un veritable paradís.
La nova etapa de Bellingham entre luxe arquitectònic i exclusivitat residencial
La ubicació escollida no és casual, ja que La Moraleja és coneguda per ser residència de nombroses personalitats i celebritats. En aquest veïnat, Bellingham podria coincidir amb figures com l'actor Richard Gere, entre altres noms reconeguts. Aquesta circumstància aporta un valor afegit a la compra, que va més enllà de l'immoble en si.
A través del portal de Fran Silvestre Arquitectos, es poden apreciar les característiques úniques de cada vila. Villa Lavan destaca pel seu disseny de volums superposats i terrasses cobertes, mentre Villa Lago s'integra amb l'entorn natural en una fusió orgànica. Finalment, Villa 18 ofereix una estructura en tres nivells sobre plataformes irregulars, completant un conjunt arquitectònic d'avantguarda, que ara dues d'elles formen part del patrimoni de Bellingham.
