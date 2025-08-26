Logo e-noticies.cat
Logo e-noticies.cat
English Español
Logo Whatsapp
Marc Cucurella i Claudia Rodríguez posant per a una selfie en interiors amb una icona d’advertència groga a la part inferior de la imatge
La confessió de Cucurella i Claudia sobre un episodi de la seva vida | Camara Instagram, e-Notícies, @cucurella3
COR

La confessió de Cucurella i la seva dona, Claudia Rodríguez: 'Tots els dies plorant'

La sinceritat del futbolista Marc Cucurella i Claudia Rodríguez mostra la lluita diària que afronten en família

per

Alba Fabián

La confessió de Marc Cucurella i Claudia Rodríguez ha commogut milers de persones. El futbolista i la seva dona han decidit parlar obertament sobre un dels moments més durs de la seva vida, i ho han fet a Married To The Game, d'Amazon Prime. Les seves paraules han revelat una vulnerabilitat poques vegades mostrada pel jugador del Chelsea i la Selecció Espanyola.

Tots dos han volgut fer un pas endavant i compartir com se sentien en aquells mesos d'incertesa respecte al seu fill. Ho han fet sense embuts, amb frases que reflecteixen la duresa del que han viscut i la fortalesa que han hagut de demostrar. La naturalitat amb què ho han explicat ha generat un enorme impacte entre aficionats i seguidors.

Marc Cucurella i Claudia Rodríguez asseguts en un sofà somriuen mentre miren a la càmera

La parella parla amb sinceritat sobre els mesos difícils després del diagnòstic del seu fill | Camara Instagram, @cucurella3

Va ser el 2022, en paral·lel al fitxatge de Cucurella pel Chelsea, quan van diagnosticar el seu fill Mateo amb autisme. Claudia ha explicat que havien notat diferències respecte a altres nens, però que no van trobar prou ajuda a l'escola. "Tots els dies plorant", ha reconegut quan deixaven en Mateo a l'escola i embarassada.

Cucurella i Claudia Rodríguez afronten el diagnòstic del seu fill entre llàgrimes i un aprenentatge constant

La parella ha reconegut que s'ha sentit completament perduda durant aquella etapa. Per a Marc, el procés va suposar un xoc emocional molt fort. "D'acord, el teu fill és autista, però els pares no estem preparats i hem d'aprendre molt", ha confessat, subratllant que aquest aprenentatge continua sent constant.

Família posant somrient davant d’una decoració de globus en tons daurats i marrons al costat d’un pastís d’aniversari

Cucurella i Claudia afronten junts els reptes diaris amb el petit Mateo | Camara Instagram, @_claurodri

Claudia ha destacat l'aprenentatge positiu que els ha deixat l'experiència amb Mateo, valorant tot el que han après gràcies a ell. Mentre ella mostrava serenor en parlar del tema, Marc es mostrava visiblement emocionat, arribant a interrompre la conversa per la intensitat dels seus sentiments. Aquest moment va reflectir la profunditat del vincle i l'impacte que la situació ha tingut en tots dos.

La realitat de la família Cucurella després de l'Eurocopa

El documental mostra a més com aquestes emocions es traslladen a moments quotidians, fins i tot durant les vacances. Després de l'Eurocopa de 2024, on Cucurella es va tenyir els cabells de roig per celebrar el triomf, la família va gaudir d'uns dies a la platja. Allà s'ha pogut veure en Mateo esclatant en un plor profund, mentre els seus pares han explicat com de difícils li resulten els canvis de rutines, àpats i horaris.

Claudia ha resumit amb sinceritat l'esforç que suposa adaptar-se: "Algunes vegades volem fer coses, però no podem perquè no és bo per a en Mateo". L'escena final, amb una abraçada entre tots dos i les carícies d'ella per consolar Cucurella, ha reflectit la unió de la parella. Una confessió íntima que ha permès veure el futbolista més enllà del camp i ha donat visibilitat a una realitat que comparteixen moltes famílies.

➡️ Cor

Més notícies: