La confessió de Cucurella i la seva dona, Claudia Rodríguez: 'Tots els dies plorant'
La sinceritat del futbolista Marc Cucurella i Claudia Rodríguez mostra la lluita diària que afronten en família
La confessió de Marc Cucurella i Claudia Rodríguez ha commogut milers de persones. El futbolista i la seva dona han decidit parlar obertament sobre un dels moments més durs de la seva vida, i ho han fet a Married To The Game, d'Amazon Prime. Les seves paraules han revelat una vulnerabilitat poques vegades mostrada pel jugador del Chelsea i la Selecció Espanyola.
Tots dos han volgut fer un pas endavant i compartir com se sentien en aquells mesos d'incertesa respecte al seu fill. Ho han fet sense embuts, amb frases que reflecteixen la duresa del que han viscut i la fortalesa que han hagut de demostrar. La naturalitat amb què ho han explicat ha generat un enorme impacte entre aficionats i seguidors.
Va ser el 2022, en paral·lel al fitxatge de Cucurella pel Chelsea, quan van diagnosticar el seu fill Mateo amb autisme. Claudia ha explicat que havien notat diferències respecte a altres nens, però que no van trobar prou ajuda a l'escola. "Tots els dies plorant", ha reconegut quan deixaven en Mateo a l'escola i embarassada.
Cucurella i Claudia Rodríguez afronten el diagnòstic del seu fill entre llàgrimes i un aprenentatge constant
La parella ha reconegut que s'ha sentit completament perduda durant aquella etapa. Per a Marc, el procés va suposar un xoc emocional molt fort. "D'acord, el teu fill és autista, però els pares no estem preparats i hem d'aprendre molt", ha confessat, subratllant que aquest aprenentatge continua sent constant.
Claudia ha destacat l'aprenentatge positiu que els ha deixat l'experiència amb Mateo, valorant tot el que han après gràcies a ell. Mentre ella mostrava serenor en parlar del tema, Marc es mostrava visiblement emocionat, arribant a interrompre la conversa per la intensitat dels seus sentiments. Aquest moment va reflectir la profunditat del vincle i l'impacte que la situació ha tingut en tots dos.
La realitat de la família Cucurella després de l'Eurocopa
El documental mostra a més com aquestes emocions es traslladen a moments quotidians, fins i tot durant les vacances. Després de l'Eurocopa de 2024, on Cucurella es va tenyir els cabells de roig per celebrar el triomf, la família va gaudir d'uns dies a la platja. Allà s'ha pogut veure en Mateo esclatant en un plor profund, mentre els seus pares han explicat com de difícils li resulten els canvis de rutines, àpats i horaris.
Claudia ha resumit amb sinceritat l'esforç que suposa adaptar-se: "Algunes vegades volem fer coses, però no podem perquè no és bo per a en Mateo". L'escena final, amb una abraçada entre tots dos i les carícies d'ella per consolar Cucurella, ha reflectit la unió de la parella. Una confessió íntima que ha permès veure el futbolista més enllà del camp i ha donat visibilitat a una realitat que comparteixen moltes famílies.
