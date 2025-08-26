Una foto personal de Gavi i Pedri confirma el que els seus fans fa temps que sospiten
Els futbolistes blaugrana Gavi i Pedri han desfermat l’emoció dels seus seguidors amb una foto reveladora
Una sola imatge ha estat suficient per desfermar l'eufòria entre els seguidors de Gavi i Pedri. Els dos migcampistes del FC Barcelona han protagonitzat una publicació que confirma el que molts intuïen des de fa temps. La seva estreta amistat, forjada als vestidors blaugrana, també s'ha traslladat a les seves vacances personals.
La fotografia no els mostra directament junts, però sí que ofereix pistes més que reveladores. Tant Pedri com Gavi han compartit imatges gairebé idèntiques en escenaris naturals africans, preses en dates pràcticament coincidents. Aquest detall ha permès confirmar que tots dos gaudeixen d'uns dies al mateix destí, compartint una experiència única.
En concret, s'ha pogut comprovar que Pedri González i Pablo Páez Gavira, conegut com Gavi, han coincidit en un safari al Parc Nacional del Serengeti, Tanzània. Tot i que han preferit no posar l'un al costat de l'altre a les xarxes socials, els detalls de les seves publicacions han esvaït qualsevol dubte. El paisatge, els animals i fins i tot els vehicles utilitzats delaten que els dos amics viuen junts una aventura africana.
Pedri i Gavi gaudeixen junts d'un safari amb les seves famílies
Tots dos futbolistes no han viatjat sols, sinó acompanyats dels seus familiars. Pedri hi ha anat amb els seus pares i el seu germà, mentre que Gavi ha estat acompanyat de la seva germana i altres persones properes. El fet de compartir vacances familiars posa de relleu la solidesa de la seva relació més enllà del terreny de joc.
Les publicacions de Gavi han estat especialment comentades, ja que mostraven escenes del safari amb un lleó descansant al costat del jeep, així com altres animals en plena llibertat. Fins i tot un treballador de l'hotel del Serengeti ha confirmat que el jugador s'allotjava allà en les darreres jornades. Les coincidències temporals amb les imatges de Pedri han acabat d'encaixar les peces del trencaclosques.
El viatge de Gavi i Pedri a Tanzània confirma la seva complicitat més enllà del futbol
El Parc Nacional del Serengeti, amb més de 13.000 km² d'extensió, és un dels destins més impressionants d'Àfrica. Famosa per les migracions anuals de nyus, ofereix la possibilitat d'albirar els anomenats “cinc grans” com el lleó, el lleopard, l'elefant, el rinoceront i el búfal cafre. Per als joves futbolistes, es tracta d'un pla que combina aventura, desconnexió i contacte directe amb la natura.
La confirmació d'aquest viatge ha generat gran repercussió entre els seus seguidors, que celebren la bona sintonia de dos dels grans talents del Barça. Per a molts, la fotografia no només ha confirmat una sospita, sinó que també ha reforçat la imatge de complicitat i companyonia entre Gavi i Pedri. Enmig de rumors de fitxatges i exigències esportives, tots dos han demostrat que la seva amistat segueix intacta i més viva que mai.
