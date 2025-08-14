Entrem a la mansió de Rodrygo Goes a Madrid: hi ha una habitació que t'impactarà
A casa seva, a Madrid, Rodrygo Goes disposa d’un espai únic pensat per a la seva recuperació després d’un alt rendiment
Rodrygo Goes, davanter del Real Madrid, no només ha brillat al terreny de joc, sinó que també ha cridat l'atenció per la seva vida fora d'ell. En aquesta ocasió, hem tingut accés a la seva luxosa residència a Madrid, un lloc que reflecteix perfectament el seu èxit i estil de vida. Dins d'aquesta mansió hi ha una estança que, sens dubte, es converteix en la gran protagonista de la visita.
El jugador brasiler, de 24 anys, ha obert les portes de casa seva, revelant alguns dels seus racons més espectaculars. Entre tots ells, un spa privat amb tota mena de comoditats professionals. Amb zones d'aigües calentes i fredes, sauna i espai de relaxació, es tracta d'un autèntic santuari per al descans i la recuperació física.
Ubicada a la prestigiosa urbanització de La Moraleja, l'habitatge de Rodrygo és un clar exemple del luxe discret que caracteritza aquesta zona de Madrid. Aquest exclusiu barri, al nord de la capital, s'ha convertit en la llar de nombroses personalitats que busquen privacitat i seguretat. Allà, el futbolista ha trobat un lloc perfecte per desconnectar de la pressió mediàtica.
Una mansió a l'alçada de Rodrygo Goes
La mansió, de dues plantes, combina disseny modern amb espais amplis i funcionals. A la planta baixa, a més de l'spa, compta amb un gimnàs completament equipat, un saló de grans finestrals i una cuina d'última generació. A l'exterior, un cuidat jardí envolta una piscina climatitzada, pensada per al seu ús durant tot l'any.
No és casualitat que La Moraleja sigui un dels llocs preferits per les estrelles del futbol i de l'espectacle. Veïns com Vinícius Júnior o Luka Modric també han triat aquest enclavament, que ofereix tranquil·litat sense renunciar a la proximitat amb el centre de Madrid. Els seus carrers arbrats, l'ambient selecte i el control d'accessos garanteixen una vida sense ensurts.
Rodrygo Goes troba a La Moraleja l'equilibri perfecte entre vida personal i exigència esportiva
Pel que fa a serveis, la zona ofereix prestigiosos col·legis internacionals, restaurants d'alta cuina i centres esportius de primer nivell. A més, disposa de camps de golf, clubs privats i centres comercials exclusius, cosa que la converteix en una de les àrees més completes i cobejades de la Comunitat de Madrid. Per als seus residents, la comoditat és tan important com la discreció.
Amb aquest habitatge, Rodrygo no només ha trobat una llar, sinó un lloc on mantenir l'equilibri entre la seva intensa carrera esportiva i la seva vida personal. El seu spa privat, lluny de ser un simple luxe, és una eina fonamental per cuidar el seu físic i el seu benestar. Un racó que, sens dubte, impressiona tant com les seves jugades al Santiago Bernabéu.
