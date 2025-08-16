Ens endinsem en el poble que va veure néixer i que adora Quim Masferrer: molt especial
El presentador d''El Foraster' sent un profund afecte pel lloc que el va inspirar a endinsar-se en la televisió
Quim Masferrer és un dels rostres més reconeixibles de la televisió catalana. El seu programa El Foraster l'ha portat pels racons més autèntics de Catalunya, on la seva empatia i el seu humor han estat sempre la seva millor carta de presentació.
Abans d'assolir aquesta popularitat, Masferrer va ser un jove amb inquietud artística i molta curiositat per les persones. El teatre, la interpretació i la ràdio van formar part dels seus primers passos, però la seva veritable especialitat sempre va ser escoltar. Aquesta capacitat de captar històries es reflecteix en cada episodi del seu programa.
Quim Masferrer ha visitat molts pobles desconeguts de Catalunya. Tanmateix, pocs saben quin és el seu, el lloc que el va motivar a arribar on és ara i que ell segueix escollint cada vegada que pot: Sant Feliu de Buixalleu.
Camí cap al cor de la Selva
Ens endinsem a la comarca de la Selva, a l'interior de Girona, allunyant-nos del bullici de la costa. Sant Feliu de Buixalleu es troba a uns 82 km de Barcelona, cosa que suposa al voltant d'una hora i vint en cotxe, i a 25 km de Girona capital. El trajecte ofereix paisatges canviants, des de planes agrícoles fins a suaus turons coberts de bosc.
El municipi no arriba als 900 habitants, cosa que li dona un aire de calma que es respira a cada carrer. Aquí, els saluts són costum i el temps sembla mesurar-se d'una altra manera. Els camps de conreu, amb cereals, horts i prats, envolten el nucli principal i marquen el ritme del paisatge.
Els carrers, ermites i panoràmiques que has de veure
Comencem a passejar pel centre i ens trobem amb la parròquia de Sant Feliu, un edifici que conserva part de la seva estructura romànica. Les parròquies de Gaserans i Grions també formen part del seu patrimoni històric i religiós, sumant testimonis de diferents èpoques.
Una mica allunyats del nucli, pugem per un camí fins a l'ermita de Santa Bàrbara, que ofereix un mirador privilegiat sobre l'entorn. En dies clars es distingeixen les muntanyes del Montseny i, a la primavera, el verd és intens. Més apartada, l'ermita de Sant Segimon del Bosc convida a una petita excursió en què només se senten els ocells i el vent.
Castell de Montsoriu: majestuositat medieval
A pocs quilòmetres, el Castell de Montsoriu s'alça com una de les fortaleses gòtiques més importants de Catalunya. La seva història es remunta a l'edat mitjana, quan va ser un punt estratègic de defensa a la comarca.
La pujada és una caminada d'uns 2,5 km que recompensa amb unes vistes espectaculars. Des de les muralles, es contemplen boscos infinits i pobles propers, un paisatge que sembla aturat en el temps.
El poble que sempre escull Quim Masferrer
En una entrevista, Masferrer va confessar que, de tots els pobles que ha visitat a El Foraster, sempre escolliria el seu. "Fins i tot el nom és bonic", va afirmar amb orgull. La frase resumeix l'afecte que li té i la importància que té en la seva vida personal i professional.
En la seva joventut, va formar part de la comissió de festes, ajudant a organitzar esdeveniments juntament amb l'alcalde. Aquest esperit de comunitat i participació és el mateix que, anys després, l'impulsaria a recórrer Catalunya a la recerca d'històries.
A més, la seva família té un restaurant allà, el restaurant Masferrer, conegut com Can Rocà. El negoci acumula més de 200 anys de tradició familiar i destaca per la seva cuina tradicional catalana.
Sant Feliu de Buixalleu no pretén ser un destí massiu. El seu encant és en la senzillesa dels seus carrers, la riquesa del seu entorn natural i l'autenticitat de les seves tradicions.
Aquí es pot caminar sense pressa, xerrar amb els veïns i aturar-se a mirar el paisatge sense mirar el rellotge. Per això, després de tants viatges, Quim Masferrer segueix tornant a casa amb un somriure: perquè aquí, entre muntanyes i silenci, batega el cor de la seva història.
