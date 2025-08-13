El luxós restaurant d’Eivissa on s’amaga Álvaro Morata, ex del Reial Madrid
A Eivissa, Álvaro Morata té un refugi culinari que s'ha convertit en el seu lloc preferit de l'illa
Eivissa s'ha convertit en l'escenari perfecte per als moments més exclusius de celebritats, i Álvaro Morata no n'ha estat l'excepció. L'exfutbolista del Real Madrid ha triat una vegada més una destinació molt concreta a l'illa per gaudir del seu temps lliure. Es tracta d'un lloc que combina gastronomia d'alta gamma, vistes privilegiades i un ambient reservat que pocs coneixen.
Durant la seva darrera visita, Álvaro Morata ha gaudit d'un sopar a Zuma Ibiza, el restaurant japonès situat a la terrassa de l'Ibiza Gran Hotel. Aquest local ha servit de refugi al jugador i a la seva esposa, Alice Campello, oferint un espai on la discreció i l'exclusivitat s'imposen. Allà, la parella ha pogut assaborir plats d'alta cuina mentre contemplava panoràmiques úniques del port i del nucli antic de la ciutat.
Zuma és molt més que un restaurant, és una marca global amb presència a 22 ciutats d'arreu del món. Originària de Londres, la cadena ha expandit la seva influència per Europa, Àsia, Orient Mitjà i Amèrica, convertint-se en un referent de la cuina japonesa contemporània. A Eivissa es destaca per la seva ubicació privilegiada, que permet gaudir de l'illa des d'un entorn elegant i cosmopolita, fet que explica per què figures com Morata el freqüenten.
La cuina japonesa més sofisticada d'Eivissa que ha conquerit Morata
El futbolista i la seva dona han degustat una acurada selecció de plats que reinterpreten la cuina tradicional japonesa amb un enfocament modern. Destaquen el peix llimona amb ponzu d'all i xili, les croquetes de bacallà negre amb maionesa de yuzu nori o el porc ibèric amb salsa de tòfona i yuzu kosho. La vetllada es completa amb sushi i sashimi de primera qualitat, que converteixen l'experiència en un recorregut gastronòmic de luxe.
Més enllà del menjar, Zuma ofereix una carta de begudes igualment sofisticada. La parella s'ha decantat per aigua, tot i que la carta inclou una àmplia selecció de vins nacionals i internacionals, amb especial protagonisme per als blancs i els rosats. Tot plegat, en un espai íntim i reservat, perfecte per gaudir de l'estiu sense perdre privacitat.
Morata entre gastronomia d'elit i privacitat en cada visita
L'elecció d'aquest restaurant reflecteix com Álvaro Morata i Alice Campello cerquen llocs que combinen exclusivitat, qualitat i discreció. Cada visita a Eivissa es converteix en una oportunitat per viure experiències úniques, gaudir de la gastronomia d'elit i mantenir-se lluny del bullici mediàtic. Zuma Ibiza, per tant, s'ha consolidat com el seu refugi preferit a l'illa.
Així, l'escapada de Morata i Campello posa de manifest que la parella continua gaudint de la seva història d'amor en una etapa especialment feliç de la seva relació. Entre sopars privats i vistes espectaculars, la seva presència en aquest restaurant ha tornat a situar Zuma com un dels llocs més cobejats d'Eivissa. Sens dubte, aquest luxós espai s'ha guanyat un lloc especial en els plans d'estiu d'un dels futbolistes més seguits del país.
