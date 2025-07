Inesperat, sorpresa total al Reial Madrid: 'Rodrygo està negociant amb el...'

Rodrygo viu un dels moments més complexos des que va aterrar al Real Madrid. Durant diverses temporades, va ser considerat com un dels extrems joves amb més projecció. Sempre complia, sense importar si jugava per la dreta, per l'esquerra o com a davanter

Hi havia partits en què era el jugador més desequilibrant del Real Madrid. Fins i tot es va arribar a dir que tenia més futur que Vinícius Júnior. L'afició l'adorava, i el seu nom sempre era entre els més corejats al Bernabéu, però això ha canviat

Caiguda lliure i dubtes al Santiago Bernabéu

Tot va començar a torçar-se dies abans de l'última final de Champions, la que va enfrontar el Madrid amb el Dortmund. En una entrevista que va sorprendre tothom, Rodrygo va declarar que "el Manchester City és el millor equip del món, el que millor juga". Aquelles paraules no van caure gens bé

Des de llavors, el seu rendiment ha caigut en picat. Ja no té la mateixa brillantor sobre el camp, i la seva figura ha deixat d'estar envoltada del respecte i afecte d'abans. Molts aficionats han perdut la confiança en Rodrygo i això es nota en cada partit

La seva possible sortida ja no és una bogeria. Aquest estiu, més que mai, el seu futur està a l'aire, ja que el Real Madrid no el considera intransferible si arriba una proposta igual o superior als 100 milions. Una cosa que els grans clubs europeus tenen present

Manchester City, Bayern Munic i Liverpool han preguntat per la seva situació. Els tres equips valoren el seu perfil i estarien encantats d'afegir-lo a les seves plantilles. Tanmateix, en les últimes hores ha aparegut una altra opció que agrada molt a la cúpula del Madrid, però potser no tant a Rodrygo, que ja ha escoltat l'oferta

El Tottenham entra amb força

La gran sorpresa ha arribat des d'Anglaterra, i no pels gegants ja coneguts, sinó per un altre actor inesperat. Segons el periodista Ramón Álvarez de Mon, hi ha hagut "converses del Tottenham per Rodrygo"

El Tottenham ja negocia directament amb l'entorn de Rodrygo. A més, estarien disposats a posar fins a 90 milions d'euros sobre la taula. Una xifra molt elevada que podria fer reflexionar Florentino Pérez

Pocs podien imaginar que el futur de Rodrygo pogués passar pel Tottenham, però el futbol mai deixa de sorprendre. L'equip de Londres vol tornar a competir al més alt nivell i creuen que el '11' del Madrid pot ser clau en aquest procés. Veurem si finalment tots dos clubs arriben a un acord