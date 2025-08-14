Entramos en la mansión de Rodrygo Goes en Madrid: hay una habitación que te impactará

Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, no solo ha brillado en el terreno de juego, sino que también ha llamado la atención por su vida fuera de él. En esta ocasión, hemos tenido acceso a su lujosa residencia en Madrid, un lugar que refleja perfectamente su éxito y estilo de vida. Dentro de esta mansión hay una estancia que, sin duda, se convierte en la gran protagonista de la visita.

El jugador brasileño, de 24 años, ha abierto las puertas de su casa, revelando algunos de sus rincones más espectaculares. Entre todos ellos, un spa privado con todo tipo de comodidades profesionales. Con zonas de aguas calientes y frías, sauna y espacio de relajación, se trata de un auténtico santuario para el descanso y la recuperación física.

Ubicada en la prestigiosa urbanización de La Moraleja, la vivienda de Rodrygo es un claro ejemplo del lujo discreto que caracteriza a esta zona de Madrid. Este exclusivo barrio, al norte de la capital, se ha convertido en el hogar de numerosas personalidades que buscan privacidad y seguridad. Allí, el futbolista ha encontrado un lugar perfecto para desconectar de la presión mediática.

Una mansión a la altura de Rodrygo Goes

La mansión, de dos plantas, combina diseño moderno con espacios amplios y funcionales. En la planta baja, además del spa, cuenta con un gimnasio completamente equipado, un salón de grandes ventanales y una cocina de última generación. En el exterior, un cuidado jardín rodea una piscina climatizada, pensada para su uso durante todo el año.

No es casualidad que La Moraleja sea uno de los lugares preferidos por las estrellas del fútbol y del espectáculo. Vecinos como Vinícius Júnior o Luka Modric también han elegido este enclave, que ofrece tranquilidad sin renunciar a la proximidad con el centro de Madrid. Sus calles arboladas, el ambiente selecto y el control de accesos garantizan una vida sin sobresaltos.

Rodrygo Goes encuentra en La Moraleja el equilibrio perfecto entre vida personal y exigencia deportiva

En cuanto a servicios, la zona ofrece prestigiosos colegios internacionales, restaurantes de alta cocina y centros deportivos de primer nivel. Además, dispone de campos de golf, clubes privados y centros comerciales exclusivos, lo que la convierte en una de las áreas más completas y codiciadas de la Comunidad de Madrid. Para sus residentes, la comodidad es tan importante como la discreción.

Con esta vivienda, Rodrygo no solo ha encontrado un hogar, sino un lugar donde mantener el equilibrio entre su intensa carrera deportiva y su vida personal. Su spa privado, lejos de ser un simple lujo, es una herramienta fundamental para cuidar su físico y su bienestar. Un rincón que, sin duda, impresiona tanto como sus jugadas en el Santiago Bernabéu.