La confessió d'Antonela Roccuzzo, la dona de Leo Messi: 'En aquests moments...'
Després de l’arribada de Messi a l’Inter Miami, Antonela Roccuzzo revela com viu la seva família aquesta nova etapa
Antonela Roccuzzo ha sorprès en trencar la seva habitual discreció amb declaracions que han cridat l'atenció de molts. En una recent entrevista, l'esposa de Leo Messi ha revelat detalls de la seva rutina familiar i la seva adaptació a Miami. Això es deu al fet que l'astre argentí, de 38 anys, juga actualment a l'Inter Miami, on ha començat una etapa professional acompanyat per la seva dona i els seus tres fills.
En declaracions per a Haute Living, Antonela ha ofert una mirada sincera sobre la seva faceta més personal com a mare, esposa i figura pública. Les seves paraules han permès conèixer una cara menys exposada de la seva vida, allunyada dels focus que habitualment segueixen cada pas de Messi. Aquesta vegada, ha estat ella qui ha pres el protagonisme, mostrant la importància que té la família en el seu equilibri quotidià.
“En aquests moments estem plens de nervis, però la part més bonica és que vivim aquestes experiències junts com a família”, ha confessat. Aquesta frase resumeix amb emoció què significa per a ella aquesta etapa de canvis. El procés d'adaptació ha estat desafiant, però també els ha ofert moments únics com a família, especialment als seus fills.
L'adaptació d'Antonela i els nens a la nova etapa de Leo Messi als Estats Units
Des de la seva arribada als Estats Units, després de deixar París i la seva històrica etapa al FC Barcelona, la família ha intentat mantenir una vida tan normal com sigui possible. La model ha explicat que la seva rutina diària gira entorn dels seus fills i que intenta prioritzar sempre la vida familiar. Malgrat la notorietat pública del seu marit, dins de casa preval la simplicitat.
L'argentina ha explicat que comença el dia portant els nens a l'escola i després es dedica al gimnàs i als seus compromisos laborals. Sempre procura que la seva agenda s'adapti als horaris escolars, per poder compartir les tardes amb els seus fills. Per a ella, els moments en família al final del dia són fonamentals i no negociables.
L'estabilitat familiar com a prioritat
A més, valora profundament el temps que passa amb la seva família i per això busca preservar la seva intimitat. Mantenir-se allunyada del focus mediàtic s'ha convertit en una prioritat, sobretot després del seu trasllat a Miami. Allà, al costat de Leo Messi i els seus fills, ha trobat un entorn més tranquil per gaudir de la vida quotidiana.
La confessió de la model ha servit per recordar que són una família que busca el mateix que qualsevol altra: estabilitat, records compartits i amor quotidià. Les seves paraules han deixat clar que, encara que els nervis hi siguin, també hi ha la felicitat d'estar units. I això, per a Antonela, sembla ser el més important de tot.
